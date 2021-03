Sanremo 2021: per quale squadra tifano i cantanti in gara nella 71esima edizione del Festival della Canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2021 sarà uno dei più legati in assoluto con lo sport. Non a caso, ‘padrino’ dell’edizione, con quattro (forse cinque) apparizioni durante la kermesse, è stato scelto un grande simbolo del calcio mondiale: Zlatan Ibrahimovic. Ma sul palco arriveranno in questi cinque giorni tantissimi campioni di diversi sport: da Sinisa Mihajlovic a Federica Pellegrini, passando per Giuseppe Signori, Alex Schwazer e Alberto Tomba. Come ogni anno, la curiosità passa però agli artisti. Scopriamo insieme per quale squadra tifano i cantanti di Sanremo 2021.

Per quale squadra tifano i cantanti di Sanremo 2021

Partiamo dai padroni di casa e possibili prossimi campioni d’Italia. Amadeus e Fiorello sono notoriamente tifosi interisti, e non hanno fatto mancare una piccola colonia nerazzurra anche tra i cantanti. In particolare, si dichiara interista per questioni paterne Gio Evan, che non ha però nascosto la sua simpatia per Maradona nei giorni della sua scomparsa. Altro artista notoriamente simpatizzante per la squadra meneghina è il calabrese Aiello.

Amadeus

Derby d’Italia anche sul palco dell’Ariston. Gli juventini sono sempre i più numerosi ovunque, anche a Sanremo. Grande e sfegatata tifosa bianconera è Francesca Michielin, e sulla stessa onda si trova anche Fedez. Il rapper però, al contrario della collega, pur avendo fatto ogni tanto un salto allo stadio, non ama le questioni calcistiche e la sua è una passione fievole, quasi irrisoria. Al contrario, è quasi un ultrà Bugo, juventino dichiarato. Non sappiamo invece se tifi per la squadra bianconera Madame, che deve però parte del suo successo a un simbolo recente della Juve: Cristiano Ronaldo. Proprio CR7, ripostando la sua Sciccherie in una storia Instagram, l’ha proiettata verso traguardi quasi inimmmaginabili.

Bugo

E parlando di derby veri, quest’anno sull’Ariston andrà in scena anche la stracittadina di Torino. Si esibirà infatti un artista pubblicamente sostenitore granata, Willie Peyote. Ama il calcio ma ha il cuore diviso a metà invece Ermal Meta, albanese di adozione barese che però prova grande simpatia anche per l’azzurro del Napoli, una città che porta nel cuore.

Ermal Meta

E a proposito di Napoli, Noemi può essere orgogliosa del fatto che un suo brano è diventato negli ultimi anni un inno per la squadra azzurra. Tuttavia, la cantante romana probabilmente prova simpatia proprio per la Roma. Tornando in Campania, sportivo doc e grande tifoso è Ghemon. Il suo cuore è però 100% irpino: il cantante avellinese sostiene la causa biancoverde.

Ghemon

E a proposito di verde, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, a Sanremo con gli Extraliscio, è un simpatizzante della squadra della sua città, il Pordenone. Restando al nord, c’è ovviamente anche una grande tifosa rossonera: stiamo parlando della milanista e milanese doc Malika Ayane. Infine, resta il mistero Lo Stato Sociale di Lodo. I cinque bolognesi giocano di squadra, ma non sappiamo se siano o meno tutti sostenitori della squadra felsinea. Magari ce lo svelerà sul palco dell’Ariston Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore rossoblù.

Di seguito la loro Una vita in vacanza: