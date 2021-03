LONDRA. Ancora non c’è nulla di ufficiale. Ma il Regno Unito sta pensando di rendere obbligatorio il vaccino anti Coronavirus per infermieri, operatori sanitari e medici, per ora quelli di servizio nelle case di riposo per anziani, la categoria più vulnerabile. Questo perché se quasi il 95% dei pazienti delle Rsa inglesi ha accettato la somministrazione del preparato di Pfizer o AstraZeneca, lo ha fatto a sua volta solo il 75% del personale che si prende cura di loro nelle strutture dedicate. Un numero che preoccupa il Ministero della Salute britannico, come ha rivelato il Telegraph, che ha scritto come ora la somministrazione del vaccino per infermieri e operatori sanitari nelle case di riposo potrebbe diventare obbligatoria.

“Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva”, ha dichiarato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, “ma la nostra taskforce sui vaccini sta valutando questa possibilità. Non solo nell’ambito dei viaggi internazionali ma anche per quanto riguarda il personale delle case di riposo, che ospita le categorie di pazienti più anziani ed esposti al Covid. Perché, in teoria, se ti prendi cura di queste persone, devi proteggerle e non infettarle”.

Come riporta Sky, Hancock ha riconosciuto che “è un tema etico che stiamo approfondendo. Tuttavia”, ha aggiunto il ministro, “bisogna proteggere le persone più vulnerabili”. Non solo. Hancock ha ricordato come qualcosa di simile sia già successo in passato con il vaccino contro l’epatite B, che in Regno Unito è obbligatorio per tutti i medici, e oramai da diversi anni. Una proposta che però non piace ai sindacati “Trades Union Congress” e “Unison”, che si sono scagliati contro le suggestioni di obbligo di vaccino del governo Johnson perché “discriminatorie e anti-etiche, sembra di tornare all’epoca vittoriana”.

Oggi il Telegraph ne ha rivelata un’altra intanto. Il governo starebbe preparandosi per vaccinare anche i minorenni, probabilmente da luglio. Anche qui, nulla di certo o deciso. Ma secondo gli scienziati dell’esecutivo potrebbe essere l’unico modo per raggiungere l’immunità di gregge. I test di sperimentazione su minorenni sono in corso da qualche settimana.