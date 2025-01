Per prevenirlo ha già investito 3,4 milioni di euro

Chiara Ferragni andrà a processo per truffa aggravata riguardante i prodotti “Pandoro Balocco Pink Christmas Limited Edition Chiara Ferragni” e le “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate”. Il suo processo si svolgerà il 23 settembre 2025 al Tribunale di Milano. L’imprenditrice ha dichiarato di essere “serena” e “determinata”, ma non si aspettava di dover affrontare un giudizio per chiarire la sua posizione.

La citazione a giudizio l’ha colta di sorpresa. Ferragni ha affermato di ritenere l’accusa ingiusta e di non aver truffato nessuno. È preoccupata per l’impatto di questa accusa su di lei, sulla sua famiglia e sul suo lavoro, ma rimane convinta che la sua innocenza verrà provata. Ha già versato 3,4 milioni di euro a enti benefici, inclusi 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino per aiutare i bambini malati e 1,2 milioni di euro all’impresa sociale I Bambini delle Fate per le uova di Pasqua.

A fine 2024, ha raggiunto un accordo con Codacons e l’Associazione utenti servizi radiotelevisivi, per il risarcimento degli acquirenti del pandoro, e ha donato 200.000 euro a un ente che difende le donne vittime di violenza. Nonostante queste iniziative e cambi di personale nelle sue aziende, non sono state sufficienti per ottenere l’archiviazione delle accuse. La vicenda continua a destare attenzione e preoccupazione per l’immagine pubblica di Ferragni.