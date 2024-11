Per mesi ho sognato di salvarla

“Per mesi ho sognato che arrivavo a Fossò, dove Giulia è stata uccisa, la caricavo in macchina e la salvavo”, ha dichiarato Gino Cecchettin, padre di Giulia, durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione #nessunascusa all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Questo incontro ha avuto luogo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Cecchettin ha evidenziato che si discute spesso di pene e legislazioni riguardanti la violenza, ma quando si verifica un omicidio rappresenta un corto circuito nel processo sociale e culturale. Ha sottolineato l’importanza di fermare alla radice il problema, cercando di far comprendere che esiste sempre una possibilità di scelta.

Riguardo a Filippo Turetta, l’ex fidanzato che ha ucciso Giulia, Cecchettin ha osservato che il suo comportamento ha mostrato un’escalation preoccupante: da fidanzato affettuoso è diventato uno stalker, fino a diventare omicida. “Giulia non lo sapeva fino all’ultimo giorno”, ha continuato, mettendo in evidenza come lui avesse insistito affinché lei interrompesse anche il rapporto di amicizia con Turetta, ma Giulia era convinta che non fosse capace di far del male a nessuno. Cecchettin vorrebbe trasmettere il messaggio che la vita non finisce con un “no”, e che ci sono sempre possibilità di fuga e di salvezza.

Un momento di grande dolore per lui è stato quando sua moglie è morta tra le sue braccia, e ha espresso la sua rabbia per il fatto che Giulia non ha potuto vedere nessuno che le volesse bene negli ultimi attimi della sua vita. La campagna #nessunascusa si propone di aprire una riflessione più profonda sulla violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e della consapevolezza. Cecchettin ha chiesto un cambiamento che vada oltre le leggi, puntando alla trasformazione culturale e sociale necessaria per prevenire tali tragedie. Con il suo intervento, Cecchettin ha inteso dare voce a Giulia e a tutte le vittime di violenza, ricordando che la battaglia contro questa piaga sociale richiede impegno e partecipazione attiva da parte di tutti.