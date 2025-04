Per me mesi di tormento

Il Tribunale dei Ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto d’ufficio nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La decisione è stata presa dopo che il fascicolo era stato inviato dalla procura di Roma, in seguito a un esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli. La procura stessa aveva richiesto l’archiviazione del caso. Sangiuliano, commentando la vicenda, ha dichiarato: “Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità”, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto dagli inquirenti.

Il suo avvocato, Silverio Sica, ha aggiunto che la squadra legale era “assolutamente serena” e ha elogiato il comportamento di Sangiuliano, sostenendo che ha dimostrato “una grande serietà politica”. La chiusura del caso rappresenta un sollievo per l’ex ministro e un passo importante per la sua reputazione, che era stata messa in discussione a causa delle accuse. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica e politica, evidenziando l’importanza della trasparenza e della professionalità nelle indagini che riguardano figure di alto profilo nel governo. Con l’archiviazione, Sangiuliano può ora guardare al futuro senza il peso delle accuse pendenti, cercando di ripristinare la propria immagine pubblica e continuare il suo impegno nella cultura italiana.