Nel primo weekend di ottobre gran parte d’Italia sarà interessata dal maltempo, anche con il ritorno della neve sulle Alpi. Due intense perturbazioni atlantiche, spinte da un profondo ciclone tra Inghilterra e Francia, raggiungeranno l’Italia tra sabato e domenica. I fronti perturbati saranno sospinti da intensi venti di scirocco che renderanno i mari agitati, e che favoriranno anche un rialzo termico notturno al Nord e sensibile diurno al Centro-Sud (35 C in Puglia). Il maltempo venerdì colpirà il nordovest e sabato si sposterà verso est, scendendo anche in Toscana, Umbria e Lazio. Precipitazioni e temporali molto forti sono attesi a Roma e Firenze.

Preoccupa la piena del torrente Petronio a Riva Trigoso (Genova) in concomitanza con la forte mareggiata che impedisce Il deflusso delle acque. Il sindaco Valentina Ghio ha invitano i residenti della zona a non uscire di casa se non necessario. Secondo gli esperti di Arpal, il mare sta crescendo e sono previste mareggiate con onde di 6-8 metri e una frequenza di 7-8 secondi che consente all’onda di ‘caricare’ moltissima energia che potrebbe mettere a dura prova le difese costiere.