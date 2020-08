Si svolgerà il prossimo 12 ottobre, davanti al tribunale di Potenza, la prima udienza del processo contro l’ex procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, e degli imprenditori baresi Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, accusato di aver fatto pressioni a due pm per perseguire penalmente, “senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto”, una persona che gli imprenditori avevano “infondatamente denunciato per usura in loro danno”.

Capristo, già procuratore della Repubblica di Trani, i tre imprenditori e l’ispettore della polizia Michele Scivittaro finirono agli arresti domiciliari, per questa vicenda, nel maggio scorso. In relazione alla posizione di Scivittaro, che ha patteggiato una condanna a un anno e dieci mesi, Capristo è accusato anche di falso in atto pubblico e truffa aggravata continuata. Questii reati – secondo la Procura della Repubblica di Potenza – furono commessi dall’ex Procuratore di Taranto “per consentire a Scivittaro di lucrare illecitamente emolumenti dal ministero degli Interni”.

Il procedimento ingiusto fondato sulla denuncia falsa dei tre imprenditori non andò avanti perché per la “ferma opposizione” di un pubblico ministero in servizio a Trani, che denunciò tutto e fece avviare un’inchiesta.