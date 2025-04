Per Leonardo Apache La Russa richiesta di archiviazione per violenza sessuale, mentre persiste l’accusa di revenge porn

La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Leonardo ‘Apache’ La Russa e Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale a seguito della denuncia di una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Tuttavia, le indagini sono state chiuse e si procederà con il processo per revenge porn, reato che prevede pene da uno a sei anni per la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Le indagini si sono concentrate su un video realizzato il 19 maggio 2023 da La Russa Jr, che avrebbe inviato a Gilardoni tramite WhatsApp. Il filmato, che ritraeva una ragazza 22enne senza il suo consenso, era destinato a rimanere privato. Gilardoni è accusato di revenge porn non per lo stesso video, ma per un episodio avvenuto nell’agosto successivo, in cui avrebbe inoltrato un altro video della ragazza a un amico. Anche questo materiale ritraeva la giovane in situazioni compromettenti e senza consenso.

L’avvocato della ragazza, Stefano Benvenuto, ha annunciato l’intenzione di opporsi alla richiesta di archiviazione per il reato di violenza sessuale. Avrà venti giorni per presentare l’istanza e la decisione finale spetterà alla giudice per le indagini preliminari, Rossana Mongiardo, che potrebbe decidere di archiviare, richiedere nuove indagini o ordinare l’imputazione coatta. La situazione rimane in evoluzione con possibilità di sviluppi futuri.