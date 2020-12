Sono affetta da una retinite pigmentosa che per mia fortuna avanza lentamente. Quello che sta compromettendo maggiormente la mia vista al momento è, però, un edema maculare causato appunto dalla retinite. Cortisone e acetazolamide non stanno sortendo effetto purtroppo. Ci sono altre soluzioni per contrastare l’edema? Se la retina liquida che stanno testando funzionasse davvero, guarirebbe entrambi i miei problemi o solo uno dei due?

Vuoi fare anche tu una domanda a un esperto di Retina in salute? Scrivi a retinainsalute@repubblica.it

Risposta. L’edema maculare in corso di retinopatia pigmentosa è di difficile trattamento e soprattutto di risoluzione. Oltre a quanto da Lei provato con scarso successo, l’unico trattamento da provare è il laser micropulsato sottosoglia retinico, eseguibile con esperienza solo in alcuni centri italiani

*Edoardo Midena, Direttore della Clinica Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Padova