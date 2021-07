Hic manebimus optime (attribuita da Tito Livio a un centurione dopo il sacco di Roma)

La prima impressione, appena iniziato il mio cammino da Assessora, è stata la mancanza di visioni e interventi su partecipazione, comunicazione e inclusione digitale oltre che la mancanza di scadenzari relativi ai contratti.

Il primo dato che ha immediatamente mostrato la situazione del livello di innovazione dell’Amministrazione Capitolina è stato il bilancio dell’allora Dipartimento Innovazione Tecnologica (ora Dipartimento Trasformazione Digitale) di Roma Capitale e l’analisi dell’andamento della relativa spesa dal 2010 al 2016 (anno del mio insediamento). La situazione è apparsa chiaramente difficile visto che partendo da più di 93 milioni di euro di bilancio ICT del 2010, nel 2016 erano scesi a meno di 64 milioni di euro. Un taglio del 30% in 6 anni è davvero un segnale molto forte di evidenti e gravi difficoltà economiche e di scarsa attenzione e comprensione del fatto che se si vuole fare trasformazione digitale è necessario prevedere investimenti almeno a breve/medio periodo.

In questo contesto, nel mio Piano Triennale ICT, si legge: “data, inoltre, la concomitanza dell’espletamento di alcuni significativi procedimenti di gara per l’affidamento di servizi informatici a supporto di aspetti particolarmente rilevanti, quali Territorio, Gestione documentale, Contabilità e Personale, Servizi Scolastici, si è dovuto procedere nel 2016 a proroghe di tipo tecnico, che hanno escluso la possibilità di modifiche evolutive dei servizi informatici messi a gara e di razionalizzazione e integrazione dei sistemi e degli archivi informatici. In altri termini il valore della spesa ICT nel 2016 corrisponde a una gestione di mera manutenzione, per cui può essere considerato una sorta di soglia minima, al di sotto della quale diventa critico garantire la continuità operativa delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di servizi amministrativi importanti per gli utenti interni, i cittadini, i turisti e le imprese. Per contenere il più possibile la spesa sono stati rimodulati i contratti di fornitura e manutenzione dei sistemi applicativi (software, hardware e telefonia) e delle licenze. In particolare si è passati da una definizione della prestazione dalla modalità “a corpo” a quella “a consumo”, così da gestire in modo controllato le spese di manutenzione evolutiva, comportando, però, evidenti ripercussioni sulla possibilità di gestire progetti di sviluppo. In base alle tempistiche definite nel Piano Triennale 2016?2018 si erano invece pianificati nel lungo termine interventi strutturali su sistemi informativi ed infrastrutturali, sempre nell’ottica della razionalizzazione della spesa e dell’efficientamento dei sistemi.” (Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022)

E ora la mia prima sconfitta.

Visitando i diversi dipartimenti e/o le sedi degli Assessorati, ho spesso visto i rack (armadi e accessori per server e networking) aperti, ovvero accessibili a chiunque e quindi portatori di potenziali rischi di sicurezza informatica. Abbiamo quindi, insieme con il Dipartimento, verificato la necessità di bonificare e mettere in sicurezza 560 armadi rack (a Roma Capitale sono circa 1500) dislocati nelle oltre 170 sedi dell’Amministrazione. Anticipo qui che queste attività erano (e sono ancora) finalizzate non solo al miglioramento della sicurezza informatica, ma anche alla realizzazione dell’obiettivo gestionale “Adeguamento sale TLC (telecomunicazioni) di Roma Capitale” presente nel Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 56 del 2 aprile 2019. Per non gravare su un unico bilancio abbiamo verificato le maggiori priorità di intervento rimodulando il progetto in due fasi: la prima per un importo di circa € 700.000 coinvolgeva sedi di rilevanza dell’Amministrazione e la seconda per un importo pari a poco più di un milione di euro. La mia sconfitta è stata nel non riuscire a far mettere a bilancio quanto necessario per la messa in sicurezza degli armadi rack, ma confido che in futuro questa venga considerata una priorità vista la grande importanza della trasformazione digitale e della cybersecurity che anche il nostro Paese sta cogliendo.

Tornando alla situazione di partenza, altre importanti lacune sono state individuate facendo un primo assessment su hardware e software nei diversi Assessorati (grazie a incontri con tutti gli Assessori e relativi dirigenti e tecnici). In particolare oltre alla carenza di applicativi dedicati, abbiamo rilevato la mancanza di collaborazione interdipartimentale e mancanza di interazione tra Assessorati che è invece essenziale per abbattere il lavoro per silos ed evitare l’acquisto di stesso software da parte di diverse entità dell’Amministrazione.

Abbiamo rilevato anche un divario digitale interno, troppo pochi dipendenti esperti di ICT e nessuna attenzione specifica all’adozione di software open source come peraltro normato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ma su questo torneremo successivamente.

Altri elementi sulla situazione di partenza sono relativi agli open data e all’open source trovati in condizioni non proprio rispondenti alla normativa vigente. Il portale Open Data doveva essere ristrutturato per “rendere accessibili e riusabili dati dell’Amministrazione e, in generale, su Roma; rendere comprensibili per i cittadini i dati principali dell’Amministrazione; promuovere il riuso dei dati per la realizzazione di servizi da parte delle imprese; promuovere il coinvolgimento dei city-user e, in generale, degli stakeholder, nell’identificazione dei dati da aprire.” (Fonte: Le Linee Guida dell’Open Data di Roma Capitale).

Sull’open source poi non c’erano linee guida e soprattutto il regolamento sugli standard architetturali e dotazione informatica del personale era datato 1994 (data molto antecedente al Codice dell’Amministrazione Digitale che da anni richiede alla PA di adottare preferibilmente soluzioni open source).

La scoperta più eclatante sulla mancanza di programmazione è stata fatta ai servizi anagrafici che utilizzavano un software (per anagrafe, elettorale, stato civile) acquistato con gara nel 1983 e contratto rinnovato allo stesso fornitore per più di 30 anni (in cui si sono succeduti 9 Sindaci e 5 commissari). Ovviamente ho chiesto che venisse indetta una gara e, contro ogni aspettativa, ha vinto un’altra azienda (dopo più di 30 anni credo che la ditta dovesse conoscere a menadito ogni singolo bit di quell’applicativo e di conseguenza dovesse essere molto facile per loro vincere la gara e anche fare un’offerta economica molto conveniente) e l’azienda titolare del precedente contratto dopo un anno dalla gara ha chiuso la sede italiana. Lascio ai lettori le conclusioni, ma aggiungo che a partire dal 2020 l’Amministrazione Capitolina sta risparmiando circa 7 milioni all’anno sul software per l’anagrafe.

Infine un aneddoto divertente. Il giorno prima della Giunta ad ogni Assessore arrivava una e-mail con in allegato tutti i documenti. Ottimo no? Sì, se non fosse che la mattina della Giunta ho trovato sulla scrivania tutti gli atti stampati e appena arrivata in Giunta ho trovato di nuovo tutti gli atti stampati: una copia per ogni membro della Giunta! In sintesi si abbatteva un alberello ogni Giunta per stampare centinaia di fogli e questi atti venivano stampati da una azienda esterna che li consegnava di persona in tutti gli Assessorati (sparsi per tutta la città): oltre all’alberello anche inquinamento e traffico aggiuntivo.

Che cosa ho fatto? Ho chiuso il contratto con la ditta esterna e fatto acquistare un tablet per ogni membro della Giunta, per un risparmio di circa 450.000 euro l’anno (tanto costava la scansione, la fotocopia e la consegna degli atti). E a chi preferiva le delibere stampate ho suggerito BYOP: Bring Your Own Paper (porta la tua carta).