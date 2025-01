Per le democrazie europee si annunciano incognite e rischi

La politica italiana appare oggi fortemente influenzata dal legame con gli Stati Uniti, evidenziando una dimensione atlantica che condiziona decisioni e strategie. La recente visita di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, seguita dalla mancata visita di Biden a Roma, insieme alle cerimonie di insediamento di Trump, mettono in risalto le vibrazioni politiche dell’alleanza transatlantica. Si percepisce un clima di incertezze e sospetti riguardo al progetto Starlink, che si inserisce in questo contesto di cambiamenti.

L’Italia ha avuto storicamente legami complessi con gli Stati Uniti, sin dal dopoguerra, quando fu decisiva l’adesione alla NATO, grazie alla quale sorsi un consenso trasversale attorno all’egemonia americana come garanzia di libertà e sicurezza. Tuttavia, oggi ci troviamo a confrontarci con una nuova America, meno orientata verso un equilibrio interno e una condivisione dei valori democratici. Sebbene gli Stati Uniti restino una democrazia forte, l’attuale scenario rivela un cambio di priorità che minaccia di indebolire l’importanza delle procedure democratiche consolidate.

Il trumpismo e l’influenza di personalità come Elon Musk segnalano un’accelerazione verso un modello di governo meno attento ai tradizionali equilibri politici. Le istituzioni democratiche, una volta stabilizzanti, rischiano di essere marginalizzate, sollevando preoccupazioni su possibili derive autoritarie. Nonostante le paure, emerge una sensazione di stanchezza nelle democrazie, inclusa quella americana, verso le pratiche politiche che in passato hanno assicurato stabilità.

La sfida consiste, quindi, nel mantenere relazioni alleate forti con gli Stati Uniti, mentre si preservano spazi di manovra e originalità per l’Europa e l’Italia. La velocità delle innovazioni tecnologiche e delle dinamiche economiche sollecita una riflessione su come mantenere efficaci le procedure democratiche, che sembrano ora superate da un contesto in rapida evoluzione. La politica italiana si trova di fronte a un dilemma cruciale: come riconoscere l’alleanza con gli Stati Uniti rispettando al contempo l’identità e le diversità europee. Questo nuovo scenario richiede una riconsiderazione delle priorità e dei valori fondamentali delle democrazie europee.