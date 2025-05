Per la sicurezza sul lavoro 1,2 miliardi per interventi

“La sicurezza sul lavoro è da sempre una priorità del governo,” ha dichiarato Giorgia Meloni durante una riunione a Palazzo Chigi con i sindacati per discutere di misure a tutela della sicurezza. Il governo intende investire oltre 1,2 miliardi di euro, di cui 650 milioni reperiti con l’Inail, e 600 milioni già disponibili per i bandi Isi Inail 2024, per interventi concreti a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Meloni ha sottolineato l’importanza di ascoltare le proposte dei sindacati e ha evidenziato la volontà di promuovere le imprese che investono nella prevenzione. “Stiamo studiando come rivedere il bonus per l’andamento infortunistico favorevole, incentivando comportamenti virtuosi e rivedendo le aliquote Inail,” ha spiegato. Inoltre, la premier ha proposto di includere anche il settore agricolo attraverso una revisione delle tariffe e una riduzione dei premi per le imprese che adottano misure di prevenzione.

Il governo ha intenzione di occuparsi anche della formazione nella scuola, rafforzando la conoscenza della sicurezza tra i giovani. Meloni ha annunciato l’introduzione di una copertura assicurativa Inail per studenti e personale scolastico e ha evidenziato la necessità di campagne informative e laboratori pratici per insegnare comportamenti sicuri.

Infine, ha evidenziato che il percorso di formazione sulla sicurezza sul lavoro sarà integrato nei programmi di educazione civica, e l’Inail supporterà la formazione del personale docente coinvolto in queste attività, contribuendo a creare un ambiente scolastico più sicuro e consapevole.