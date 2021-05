La Puglia torna in Russia, dal primo al 5 giugno il presidente della Regione Michele Emiliano guiderà una missione internazionale per partecipare alla 24esima edizione dello “Spief – St. Petersburg International Economic Forum”, il summit economico internazionale tra i più importanti del mondo. La Puglia è “ospite d’onore dello Spief”, fa sapere la Regione Puglia.

Il Forum riunisce gli amministratori delegati delle maggiori società russe e internazionali, rappresentanti di banche e organizzazioni finanziarie, capi di Stato e leader politici e promuove eventi e confronti sull’evoluzione dell’economia globale. Il Forum è organizzato dal think thank Roscongress che fa capo alla presidenza della Federazione Russa: il 4 giugno, infatti, è previsto l’intervento del presidente Vladimir Putin in una sessione riservata a cui parteciperà anche il presidente Emiliano.

“A San Pietroburgo – comunica la Regione – la Puglia porterà le sue eccellenze dell’imprenditoria, della cultura, dell’enogastronomia”. L’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci con la direttrice del dipartimento Gianna Elisa Berlingerio e insieme al presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana accompagnerà una delegazione di imprese pugliesi per creare nuove sinergie e occasioni di scambi e investimenti.

L’orchestra del Teatro Petruzzelli si esibirà il 3 giiugno diretta dal maestro Renato Palumbo

A partire dal 2 giugno gli imprenditori parteciperanno a sessioni dedicate dello Spief. La sera del 3 giugno la delegazione pugliese offrirà al pubblico russo un concerto sinfonico nella piazza dell’Ermitage con l’orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, condotta dal direttore Renato Palumbo.

“La partecipazione della Regione Puglia allo Spief di San Pietroburgo riveste per noi un enorme rilievo – dichiara il presidente Michele Emiliano – portiamo in Russia la nostra voglia di fare impresa, per costruire nuove occasioni di business, di innovazione, di crescita e benessere. Portiamo la musica dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli nella meravigliosa piazza dell’Ermitage, perché da sempre i nostri popoli si uniscono nel nome della cultura e delle arti. Portiamo l’eccellenza dell’enograstronomia italiana e pugliese, firmata dallo chef stellato Domingo Schingaro. Portiamo soprattutto il nostro desiderio di costruire e rafforzare legami istituzionali e di amicizia con il popolo russo e con tutti i protagonisti internazionali del Forum economico per ripartire, dopo il lungo periodo della pandemia, con grandi speranze per il futuro”.