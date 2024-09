Per la prima volta una gelateria ottiene la Stella Michelin

Qual è la gelateria che ha ottenuto per la prima volta una Stella Michelin? Tutto sul locale che ha portato la guida ad assegnare una stella al Minimal.

Nel mondo della gastronomia, dove tradizione e innovazione si incontrano spesso in un delicato equilibrio, una notizia ha di recente infranto le consuete aspettative, disegnando nuovi orizzonti per il riconoscimento dell’eccellenza culinaria. Lasciando molti a interrogarsi sul futuro dei premi gourmet, una gelateria di Taiwan ha ottenuto quello che fino a questo momento sembrava impensabile: una stella Michelin. Questo evento segna un momento storico, non solo per la gelateria Minimal, ma anche per il panorama culinario globale, aprendo le porte a nuove possibilità nel mondo dei dolci artigianali e oltre.

Gelato gourmet

La stella Michelin alla gelateria Minimal

La gelateria Minimal, situata nel cuore di Taiwan, ha recentemente fatto notizia ricevendo una stella Michelin, un riconoscimento mai conferito prima a un locale del suo genere. Questo avvenimento, rivelato durante la presentazione della guida Michelin di Taiwan, cambia la percezione comune che vede le gelaterie come luoghi popolari e accessibili, piuttosto che esclusivi come i ristoranti gourmet.

Ad annunciare la stella è stato il locale, con un post Instagram, dove si legge: “A tre anni dalla fondazione del MINIMAL, sono felicissima di essere riconosciuta dalla Michelin come gelateria, e dirci che quello che facciamo è prezioso. Grazie alla squadra per l’impegno e la costanza, grazie alla mia famiglia, soci importanti, e grazie agli amici che ci sostengono sempre. Voglio poi ringraziare la mia mamma, grazie per l’infinito amore e tolleranza e fiducia, per poter essere libera di fare ciò che voglio”.

L’esperienza di Minimal gelateria e quanto costa

Minimal si distingue per il suo approccio unico al mondo dei gelati, trasformando una semplice visita in un’esperienza culinaria di quasi tre ore, da vero ristorante gourmet. Situata a Taichung, la gelateria è nata come spin-off del ristorante Sur, dedicato alla cucina taiwanese moderna.

L’offerta di Minimal varia dal gelato gourmet servito in coppette e vaschette, con prezzi che oscillano tra i 5 e i 18 euro, a un sofisticato percorso degustativo di 7 portate. La stagionalità e la freschezza degli ingredienti sono al centro della proposta, con un menu che si aggira sui 34 euro.

I gusti particolari della gelateria stellata

Questo tempio del gelato non si limita alla tradizione, ma esplora abbinamenti audaci e gusti originali, come il gelato ai fiori di zenzero selvatico, al vino di sorgo o al pepe di Sichuan, fino ad arrivare ai vari tipi di tè. Non certo dei gelati classici come quello al cioccolato, ma delle chicche studiate nei minimi dettagli.

Ogni piatto è curato nella presentazione, trasformando ogni assaggio in un’opera d’arte. L’attenzione ai dettagli è massima, dalla temperatura di servizio del gelato fino al pairing con tisane e bevande fermentate, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Le ripercussioni di una stella inaspettata

Il riconoscimento a Minimal da parte della Michelin solleva interrogativi interessanti sul futuro del premio e sulla sua potenziale apertura a categorie gastronomiche finora meno considerate, come gelaterie e pizzerie. Questo evento potrebbe fungere da apripista per una nuova visione della gastronomia, dove l’innovazione e la creatività del food and beverage vengono premiate al di là dei confini tradizionali dei ristoranti gourmet. La stella Michelin a una gelateria in Taiwan rappresenta quindi un precedente importante, testimoniando come l’eccellenza nel mondo culinario possa manifestarsi nelle forme più diverse, rinnovando gli schemi consolidati e le aspettative del pubblico.