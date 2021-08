Se mai l’intelligenza artificiale dovesse avere un certificato di nascita, con tanto di data, quel certificato indicherebbe il 31 agosto 1955. Quel giorno quattro scienziati di cui è bene ricordare i nomi perché hanno fatto la storia – John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon – pubblicano un documento di diciassette pagine che verrà ricordato come “la proposta di Dartmouth”, ovvero la prima volta in cui il termine intelligenza artificiale viene utilizzato.

La proposta – qui in versione integrale – era che “per due mesi, dieci persone conducessero uno studio sull’intelligenza artificiale durante l’estate del 1956 nel Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, sulla base della congettura per cui ogni aspetto dell’apprendimento o di ogni altra forma di intelligenza può in via di principio essere descritta così precisamente che si può costruire una macchina in grado di simularla”. Nel corso dello studio, diceva la proposta, “verrà fatto un tentativo per scoprire come costruire macchine in grado di usare un linguaggio, formare concetti e astrazioni, risolvere quei tipi di problemi finora riservati agli esseri umani, e migliorarsi”. Noi pensiamo, concludevano i promotori, “che un miglioramento significativo possa essere ottenuto per uno o più di questi temi se un gruppo di scienziati scelti con cura potranno lavorare assieme per una estate”.

Nell’estate del 1956 si svolse effettivamente la “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” e oltre ai quattro promotiri parteciparono altri sei scienziati: Ray Solomonoff, Oliver Selfridge, Trenchard More, Arthur Samuel, Allen Newell e Herbert Simon (qui una foto di gruppo). Nell’estate del 2006 al Dartmouth College è stata organizzata una nuova conferenza, sui prossimi 50 anni dell’intelligenza artificiale. che ha visto 175 partecipanti di cui 5 erano presenti alla prima conferenza: Trenchard More, John McCarthy, Marvin Minsky, Oliver Selfridge e Ray Solomonoff (qui un resoconto e alcune foto).

In quell’occasione John McCarthy – che quando fece la proposta era un giovane assistente alla cattedra di matematica di Dartmouth – dirà: “Ai tempi credevamo che se solo avessimo potuto fare in modo che tutte le persone interessate al tema gli dedicassero del tempo senza distrazioni, avremmo potuto fare passi da gigante”. Ci sono versioni contrastanti su quanto i partecipanti della prima conferenza di Dartmouth abbiano effettivamente collaborato senza distrazioni. Ma quello su cui sono tutti d’accordo è che allora nacque l’espressione intelligenza artificiale e iniziò un filone di studi che non ha finito di cambiare il mondo.