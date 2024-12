Per la pace ho fiducia in Trump

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto una “cordiale” telefonata con la premier Giorgia Meloni in occasione del discorso di fine anno. Palazzo Chigi ha comunicato che Meloni ha apprezzato il richiamo di Mattarella al patriottismo come valore fondamentale per l’impegno al servizio della comunità. Entrambi hanno concordato sull’importanza di affrontare il disagio delle giovani generazioni, proponendo risposte concrete. Sono stati evidenziati anche segnali positivi nella macroeconomia, come l’export e l’occupazione, con l’impegno di affrontare la precarietà lavorativa.

Meloni ha ringraziato Mattarella per aver sottolineato l’impegno dell’Italia nel contesto globale, sia nella Presidenza del G7 che nelle questioni di pace in Ucraina e Medio Oriente, nonché per la difesa del diritto internazionale. Ha concluso con i migliori auguri per il 2025 e per il proseguimento del mandato di Mattarella.

Il vicepremier Matteo Salvini ha ringraziato Mattarella per i risultati incoraggianti dell’occupazione e dell’export, esprimendo desiderio di pace nel mondo e fiducia nella nuova amministrazione americana. Ha inoltre sottolineato l’importanza delle Forze dell’Ordine, chiedendo attenzione alla Polizia Penitenziaria e richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale per i giovani.

Antonio Tajani ha posto l’accento su pace, giovani e speranza, sottolineando l’impegno dell’Italia per una pace giusta in Medio Oriente e Ucraina. Elly Schlein, segretaria del PD, ha evidenziato l’urgenza di costruire un Paese più giusto e solidale, appellandosi alla responsabilità collettiva per garantire diritti e dignità.

Giuseppe Conte ha dato importanza al richiamo di Mattarella a un impegno per la pace e alla necessità di riscoprire la partecipazione dei cittadini nella politica, criticando il fenomeno della disaffezione rispetto al voto. Matteo Renzi ha definito le parole di Mattarella un riferimento di saggezza e speranza negli ultimi dieci anni. Carlo Calenda ha messo in evidenza la pericolosità delle lacerazioni nella comunità nazionale, ritenendo doveroso ricordarlo costantemente nell’attuale contesto di crisi.

In sintesi, la telefonata tra Mattarella e Meloni ha aperto a un confronto sui temi cruciali per il Paese, sollecitando l’impegno collettivo su pace, giustizia sociale e partecipazione attiva dei cittadini.