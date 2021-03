“NEL 2017, mentre all’Accademia svedese a Stoccolma assistevo all’assegnazione del Nobel per la medicina al mio mentore, il biologo Michael Young, premiato per avere isolato i geni responsabili del sonno, mi domandavo se mio marito, a New York, si fosse ricordato di accendere la lampada a luce rossa dopo avere messo a letto nostra figlia”, scrive nell’introduzione del volume Fai la nanna tutta la notte, il metodo gentile che fa dormire il tuo bambino per 7 ore di fila (Sperling & Kupfer). E in poche righe capiamo già molto del libro di cui parliamo.

Tanto per cominciare capiamo tanto di chi lo ha scritto: Sofia Axelrod è una biologa e neuroscienziata (il suo mentore non a caso è un premio Nobel) che da anni alla Rockefeller University di New York studia gli elementi fondamentali del sonno, i motivi per cui si dorme, i fattori che lo regolano e le conseguenze della sua privazione. E poi capiamo molto anche del rapporto che l’autrice vuole stabilire con i lettori, e del linguaggio che ha deciso di utilizzare: che è quello di una scienziata (nella sostanza), ma che nella comunicazione è quello di una madre. Una di quelle madri (moltissime!) che probabilmente hanno dovuto fare i conti con il sonno complicato dei figli e che, nel suo caso, ha messo la sua esperienza a servizio dei figli degli altri (Axelrod ha avviato negli Usa un servizio di sleep coacher per bambini).

Il risultato di questa doppia natura dell’autrice è un volume scorrevole, piacevole, semplice, ricco di consigli pratici e facili da seguire, ma anche un testo basato su quanto a oggi sappiamo sulla scienza del sonno, e di come favorirlo. Il metodo Axelrod è intuitivo naturale e dolce, mai forzato, e non è impegnativo, non richiede, come spesso succede, sforzi emotivi e anche fisici ai genitori. “Se adotterete il metodo descritto in questo libro – scrive l’autrice – dall’età di sedici settimane il vostro bambino dormirà ininterrottamente per almeno sette ore. Come faccio a saperlo? Perché l’ho provato io stessa e l’ho visto funzionare con i miei due figli e con i clienti del mio servizio di sleep coaching per bambini”.

Il potere della luce rossa

Leggendolo, capiamo cosa è un ritmo circadiano, un orologio biologico, e come funziona quello dei bambini appena nati. E poi come questo orologio cambia via via che si cresce. Apprendiamo il potere della luce rossa, e perché semplicemente cambiare le lampadine nella stanza di un bambino può ridurre il numero dei suoi risvegli, e per quale ragione (fisiologica) la lampadine a luce bianca o blu e gli schermi di cellulari e tablet e pc, fanno esattamente il contrario.

Comprendiamo il motivo per cui il vecchio consiglio di non svegliare un bambino che dorme non funziona mentre invece creare una routine sì, purché sia sana e personalizzata in base all’età di nostro figlio. Insomma questo libro ci dice cosa fare, ma anche perché farlo, è un metodo che chiunque può seguire e che descrive (e spiega) un sistema naturale e gentile per accompagnare i bambini fin da subito nel percorso che porta ad avere un rapporto felice e sano con il sonno. E, in fondo diciamocelo, anche con noi.