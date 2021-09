All’Italian Tech Week si viaggia in car sharing con le 500 elettriche. La mobilità sostenibile targata Leasys così sbarca all’evento che riunisce a Torino i protagonisti dell’innovazione in Italia e nel resto del mondo.

Leasys è infatti mobility partner dell’Italian Tech Week con LeasysGO!. Durante i due giorni dell’evento saranno presenti davanti alle OGR-Officine Grandi Riparazioni le iconiche city car a zero emissioni, pronte per essere utilizzate dagli speaker e dal pubblico della conferenza. Un invito alla mobilità, tema al centro anche di uno degli incontri della Tech Week, rivolto a tutti i partecipanti, che potranno così compiere una scelta green e raggiungere le OGR con la Nuova 500, o anche muoversi liberamente in città, ZTL comprese, senza costi di parcheggio nelle strisce blu.