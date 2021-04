“La prenotazione del vaccino, nella forma telematica, è oggi preclusa alle persone straniere prive di codice fiscale o numero di tessera sanitaria”, ed “eguali difficoltà hanno incontrato coloro che, pur avendo almeno 80 anni ma essendo privi di regolare titolo di soggiorno in Italia, hanno provato a rivolgersi alle farmacie o al cup”.

Lo segnalano oltre 40 associazioni, sindacati e Caritas pugliesi in una lettera inviata al presidente della Regione, Michele Emiliano e agli assessori a Salute e Welfare, chiedendo di definire “le modalità di inclusione nel piano vaccinale, tra i soggetti socialmente fragili, delle persone che vivono in insediamenti informali anche urbani, dei senza dimora compresa la popolazione migrante, dei richiedenti asilo, rifugiati e apolidi a prescindere dal proprio status giuridico e delle persone presenti all’interno delle strutture collettive, emergenziali o particolarmente affollate, compreso i centri di accoglienza e trattenimento”.

Nella lettera si chiede il coinvolgimento delle stesse associazioni e delle comunità di immigrati e di mediatori culturali “per favorire la trasmissione di messaggi chiave per la prevenzione nelle lingue comprese dai migranti ed in modo culturalmente appropriato”, indicando “la più idonea tipologia di vaccinazione per tali gruppi di popolazione per una reale garanzia di salute pubblica, riducendo il rischio di differenziazione fra Asl circa procedure, modalità e processi a tutela della popolazione più fragile e hard-to-reach”.