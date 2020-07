La decisione? Rinviata a data da destinarsi. Sul Piccolo Teatro di Milano e sulla scelta del successore di Sergio Escobar alla sua guida lo stallo, a questo punto, è dichiarato. Ed è lo stesso sindaco di Milano Beppe Sala a cristalizzare la situazione con un post su Facebook: “Ringraziando il CdA per il lavoro ad oggi fatto, ritengo sia opportuno un approfondimento ulteriore delle candidature e dei progetti presentati, possibilmente anche considerando altri candidati. Il tempo necessario per fare una scelta consapevole e responsabile non è mai tempo sprecato, semmai è tempo prezioso impegnato per garantire il miglior futuro possibile al teatro italiano a cui è attribuita la missione di essere Teatro d’Europa”.

Ma cosa è accaduto? Ieri c’è stata una nuova fumata nera, con i due consiglieri designati dalla Regione che hanno disertato le due convocazioni del consiglio di amministrazione, facendo così mancare il quorum per la votazione. Votazione tra i quattro nomi della rosa definita giovedì scorso: Rosanna Purchia – sostenuta da Comune e ministero -, Filippo Fonsatti, Antonio Calbi – il nome invece della Regione – e Marco Giorgetti, tra veti incrociati e mancati gradimenti.

Il presidente del cda Salvatore Carrubba aveva già ieri sconvocato il Consiglio generale che oggi avrebbe dovuto ratificare il bilancio, forse confidando in un accordo rapido tra le parti, visto che Escobar è ufficialmente dimissionato dal 31 luglio. Ma quello che si è ormai profilato come uno scontro Comune-Regione fa intravvedere un allungamento dei tempi, e le parole di Sala – che fa parte del Consiglio generale del teatro – vanno in quella direzione. “Il Piccolo rappresenta e incarna Milano e l’Italia in Europa e nel mondo, come ha riconosciuto il Governo con il conferimento dell’autonomia nel 2016. Nel rispetto di questo statuto speciale del Piccolo la scelta del suo futuro assetto di direzione, gestionale e artistica, deve poter individuare la figura o le figure più adatte a raccogliere l’eredità dei direttori che hanno saputo garantire tanti anni così importanti di storia teatrale e culturale”: così il sindaco riapre la partita.