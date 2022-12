Per il bene del cane, in inverno non fare questo errore molto comune

E’ giusto uscire col cane in inverno o è preferibile restare a casa? In molti sbagliano perché non sanno come comportarsi quando arriva il freddo.

Quando il freddo è ormai alle porte è opportuno uscire ugualmente col cane o è meglio ‘arrangiarsi’ e fare tutto ciò che avrebbe fatto all’esterno in casa? Molti padroni sono attanagliati da questo dubbio, ma altrettanti non fanno la cosa giusta: ecco dunque quali sono i benefici o i rischi dell’uscire in inverno col cane e cosa è meglio fare per la sua salute.

Cosa fare in inverno col cane: le attività da fare col freddo

Chi ha detto che per divertirsi bisogna aspettare solo la bella stagione? Ci sono tanti modi per passare il tempo anche quando fuori la temperatura cala, anche perché aspettare il caldo primaverile potrebbe essere lungo e noioso. Ecco dunque qualche idea utile per trascorrere il nostro tempo quando fuori piove o fa freddo.

Un’idea potrebbe essere quella di comprare nuovi e interessanti passatempi, che mettano magari alla prova il suo intuito e il ragionamento: uno dei più comuni è il kong, l’accessorio in cui potrete nascondere un ‘premio’ da trovare (meglio ancora se si tratta del suo snack preferito).

Questo potrebbe essere il momento giusto per imparare nuovi comandi o comunque fare nuove esperienze insieme, che rafforzino il legame padrone-Fido. Potremmo organizzare in casa una sorta di caccia al tesoro, con tanto di croccantini da scovare in ogni angolo della casa.

Non è detto poi che bisogni sempre stare da soli: possiamo invitare anche qualche amico possibilmente accompagnato da un quattro zampe per stimolarlo a socializzare e passare il tempo a giocare.

Uscire col cane in inverno: è una buona idea?

Diciamola tutta. il freddo, il vento, la neve, il sole che tramonta presto non rappresentano per tutti uno stimolo per uscire (anzi, per la maggior parte dei padroni è davvero dura uscire da casa), ma anche al nostro cane passa la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta?

Il cane non sarà del vostro stesso parere: alcuni amano la neve, poiché ci sono abituati e per molti di loro potrebbe essere un’interessante nuova scoperta. Quindi è il caso di uscire nonostante il freddo? Assolutamente sì! Copriamoci per bene, copriamo bene il nostro Fido e apriamo la porta di casa!

Uscire col cane in inverno: cosa accadrebbe se non lo facessimo?

Farlo uscire col freddo potrebbe fargli venire un raffreddore canino? Questo rischio si potrà prevenire perfettamente con un cappottino tra i tanti accessori per il cane in inverno. Ma se perdessimo l’abitudine di farlo uscire nei mesi invernali, i danni sarebbero diversi e molto più gravi.

Un cane abituato da sempre a godere del sole e del caldo primaverile ed estivo, apprezzerò ugualmente lo stare fuori in inverno perché a lui della temperatura poco importa (o per nulla, in realtà). Il cane che resta sempre a casa non potrà svolgere la normale attività fisica e inizierebbe a soffrire di sovrappeso.

Il danno maggiore sarebbe però quello ‘morale’ e psicologico: Fido si annoierebbe e il suo benessere mentale ne risentirebbe, così come potrebbe anche sopraggiungere una sorta di pigrizia mentale, dato che non è più stimolato a cercare possibili prede all’esterno. Non dimentichiamo che si tratta di un animale con un potente senso dell’olfatto, che va costantemente ‘allenato’.

Infine un cane in casa rischia di restare spesso da solo, soprattutto quando non può godere della compagnia dei componenti della famiglia, spesso impegnati nelle frenetiche attività quotidiane. Uscire gli consentirà di stare in compagnia, di socializzare coi suoi simili, giocare e trascorrere del tempo a fare ‘cose da cani’.