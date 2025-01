Per Iap fornire servizi insieme al farmaco

Oggi il costo dei farmaci per la terapia dell’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) è diminuito, ma è fondamentale abbinare a questa terapia una serie di servizi accessibili ai pazienti. Carmine Dario Vizza, professore di Cardiologia all’Università La Sapienza di Roma, sottolinea l’importanza del supporto infermieristico e della formazione del paziente, aspetto che non sempre è garantito dalle aziende farmaceutiche. Durante una conferenza stampa promossa da Aop Health, Vizza ha evidenziato i progressi nella terapia per una malattia rara, notando che oggi ci sono dieci farmaci disponibili, un risultato eccezionale rispetto a vent’anni fa quando vi era poca attenzione verso questa condizione.

In passato, i trattamenti utilizzati erano “off label”, con solo l’epoprostenolo disponibile, fissato per brevi periodi. Con l’introduzione del treprostinil, caratterizzato da una stabilità terapeutica maggiore, si è registrato un miglioramento significativo nella gestione della malattia. Vizza ha evidenziato come la ricerca sia fondamentale, poiché i pazienti mostrano miglioramenti sintomatici e una riduzione del rischio di mortalità, passando da un rischio intermedio a uno basso.

Il docente ha riportato progressi notevoli nella sopravvivenza: da due anni e mezzo a sette anni con terapie aggressive. Sebbene solo una piccola percentuale di pazienti possa mantenere il trattamento per decenni, la possibilità di una tale situazione, singolarmente significativa, era impensabile due decenni fa. In conclusione, il miglioramento della qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti affetti da IAP rappresentano passi avanti cruciali nel trattamento di questa malattia rara.