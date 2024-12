Per i bimbi si avvicina la notte dei regali di Natale, dalla pediatria i consigli per creare magia

La notte dei regali di Babbo Natale è un momento atteso dai bambini, ma come si alimenta questa magia? I dubbi su Babbo Natale iniziano a sorgere tipicamente intorno agli otto anni, anche se alcuni bambini possono dubitare già a sei anni. Il pediatra Italo Farnetani, professore presso l’università Ludes-United Campus of Malta, consiglia che, quando emergono i primi interrogativi, i genitori dovrebbero confermare l’esistenza di Babbo Natale per i bambini sotto i sette anni. Per quelli tra i sette e gli otto anni, è opportuno confermare ma senza eccessiva insistenza. Dopo gli otto anni, quando iniziano i veri dubbi, i genitori possono rivelare la verità.

Farnetani sottolinea l’importanza che i genitori gestiscano questa fase delicata, poiché scoprire che Babbo Natale non esiste può essere un momento traumatizzante. Esiste il rischio che i genitori perdano autorità essendo stati portatori di una “bugia”. È fondamentale che i genitori nella fascia di età 6-7 anni possano confermare l’esistenza di Santa Claus, ma senza esagerare.

Inoltre, le apparizioni di Babbo Natale travestito continuano a piacere anche agli adolescenti. Anche se non credono più nella sua esistenza, provano ancora gioia nel vederlo, e questo contribuisce a mantenere viva la magia del Natale. Farnetani incoraggia chi può a continuare a presentare la figura di Babbo Natale, anche a figli più grandi, per reintegrare e confermare quel senso di meraviglia e festa associato al Natale.

In sintesi, i genitori devono essere sensibili e attenti nel gestire la transizione dalla credenza alla scoperta della verità su Babbo Natale, mantenendo comunque viva la magia e l’atmosfera festosa, che è essenziale per il periodo natalizio.