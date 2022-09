Per Huawei Watch GT3 Pro AMOLED Smart Watch Uomo quadrante personalizzato Risposta alla chiamata Sport Fitness Tracker Uomo Smartwatch impermeabile 2022 NUOVO

Benvenuto nel nostro negozio!

i clienti sono tutti nostri amici zodvboz Smart Watch Introduzione: Parametro di base :46*46*12mm (Peso): 61,7 g (Colore): nero, argentato (Funzione principale): chiamata Bluetooth, controllo vocale, pagamento offline Alipay, NFC, sblocco password, ciclo fisiologico femminile, quadrante personalizzato, previsioni del tempo, controllo della musica, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna , ricerca, calorie, messaggio push Parametro hardware (Fornitore di chipset): RealTek (Chipset): 8762DK APP: FitCloudPro (Sistema compatibile): Android4.4 (incluso) sopra, IOS9.0 (incluso) sopra VELOCE (Memoria FLASH): RAM: 32 M, ROM: 32 M, Flash: 128 M (Tipo): TFT (dimensioni dello schermo): 1,36" (Risoluzione): 390*390 AMOLED (Tipo): tocco a schermo intero Parametro di connessione " BT BT5.0 WIFI: NO NFC: SÌ Sensore" (Sensore G): SÌ (Giroscopio): NO (Frequenza cardiaca): Silan Micro R31 GPS: NO Batteria" (Tipo): polimeri di litio (Capacità:) 260 mAh (Metodo di ricarica): cavo di ricarica magnetico Caratteristiche del software: FitCloudPro Download massiccio del quadrante, caricamento di foto, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentarietà, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ricerca mobile, calorie, Bluetooth, informazioni, Wechat, QQ e altre spinte Funzione di ricerca, impostazione della sveglia, promemoria per bere acqua, controllo intelligente dei gesti, modalità non disturbare, modalità promemoria Telefono, SMS, Wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, linea, kakao talk, altri Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, ucraino, russo, croato, ungherese, turco, greco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, tailandese, svedese, finlandese, olandese, portoghese, spagnolo, albanese, arabo, coreano Altro Partmetro" (Livello di impermeabilità): IP68 (Tempo di ricarica): 2H (Durata della vita): utilizzare per 3-5 giorni, in standby per 30 giorni (Lingua del prodotto): cinese, inglese, tedesco, russo, Portogallo, Spagna, francese, giapponese, arabo, Paesi Bassi, Italia, Repubblica Ceca, Grecia, ebraico, Indonesia, coreano, Malesia, Polonia, tailandese, Vietnam, Finlandia, Romania, Turchia, Croazia Visualizzazione del testo (Misura del cinturino): lunghezza totale 220 mm, lunghezza regolabile 145-190 mm (Aspetto materiale): "Corpo principale: lega di zinco + vetro temperato sferico Cinturino da polso: cinturino in silicone"

FQA per zodvboz Smart watch >>

D: Perché il valore della pressione sanguigna è deviato dallo sfigmomanometro?

A: La deviazione tra il valore di misurazione dell’orologio e lo sfigmomanometro è determinata da una varietà di fattori. Il sito di misurazione dello sfigmomanometro si trova nell’arteria radiale e il sito di misurazione dell’orologio sono i due rami principali dell’arteriola. Normalmente, la misurazione della pressione arteriosa aortica e la misurazione della pressione arteriosa arteriola variano da tre a quaranta; se usate un orologio e uno sfigmomanometro per misurare contemporaneamente, perché il sangue scorre nell’arteria in direzione della centrifuga, lo sfigmomanometro misura le cinghie in modo che la parte inferiore del gomito sia sotto pressione. Il sangue temporaneo non può fluire senza intoppi al ramo dell’arteria sottostante e la tensione vascolare aumenta, il che renderà i valori di misurazione della pressione sanguigna superiore e inferiore più distorti.

D: Perché l’orologio non può ricevere il messaggio push?

A: Impostazioni del telefono Android1. Confermare che il pulsante del messaggio è abilitato sul client mobile.2. Il messaggio di conferma può essere visualizzato normalmente nella barra delle notifiche del telefono cellulare. Il push del messaggio di controllo viene spinto dalla lettura del messaggio della barra di notifica del telefono cellulare; se non è presente alcun messaggio nella barra delle notifiche del telefono cellulare, l’orologio non sarà in grado di ricevere il push (è necessario trovare l’impostazione della notifica nelle impostazioni del telefono, aprire WeChat, telefono QQ, SMS, notifica pulsante del client mobile)3. Aprire le impostazioni delle funzioni ausiliarie del client del braccialetto (consultare la funzione ausiliaria nelle impostazioni del telefono e aprire le impostazioni delle funzioni ausiliarie del client del braccialetto)

Impostazioni del telefono Apple: 1. Confermare che il pulsante del messaggio è abilitato sul client mobile.2. il messaggio di conferma può essere visualizzato normalmente nella barra di notifica del telefono cellulare (è necessario trovare le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, aprire WeChat, telefono QQ, SMS, interruttore di notifica client del telefono cellulare)

D: Perché il contapassi non conta i passi quando ho già iniziato a camminare?

A: Per ridurre gli errori, l’orologio intelligente di solito imposta un valore iniziale di 10, conterà i passi quando percorriamo più di 10 passi. L’APP mostrerà i passi reali e inizierà a contare dal passaggio 10.

D: Quale applicazione viene utilizzata per la connessione a uno smartphone?

R: L’app è progettata dal fornitore. Puoi scansionare il codice QR sulla confezione o il manuale per scaricarlo quando ricevi l’articolo.

D: Perché il dispositivo non può avviarsi o avviarsi correttamente?

A: Carica il tuo nuovo dispositivo per almeno 10 minuti o più prima del primo utilizzo, questo garantisce il normale avvio del dispositivo e un funzionamento ottimale. Per i dispositivi con batterie rimovibili, assicurarsi che siano installati correttamente prima di caricarli.

D: Non riesci a trovare il dispositivo durante l’associazione del dispositivo?

A: Assicurati che la distanza tra telefono e dispositivo sia inferiore a 0,5 m

Assicurati che il dispositivo non sia sotto batteria scarica. Se il problema persiste dopo 1,5 ore di ricarica, non esitare a contattarci.

D: Non riesci a connettere il dispositivo con l’app?

A: Alcuni servizi Bluetooth per smartphone saranno anormali al riavvio. Riavviare lo smartphone per l’associazione del dispositivo.

D: Perché la disconnessione mobile Android?

A: La gestione della memoria del sistema di telefonia mobile Android sarà costretta a disattivare l’app in background, è necessario disattivare la modalità di risparmio energetico o inserire l’app nello sfondo verde delle pulizie di ayatem all’interno, l’app non sarà forzata a chiudersi. l’app deve essere in esecuzione in background, il Bluetooth non si disconnetterà automaticamente.

D: Perché non riesco a connettere il Bluetooth?

A: 1. Si prega di scaricare prima l’app

2. Cerca il nome Bluetooth sulla tua APP e quindi collegala.

3. Puoi vedere la richiesta di connessione sul telefono, fare clic su “accoppia.

Se avevi già collegato il Bluetooth, cancella tutti i dispositivi Bluetooth del tuo telefono.

D: L’orologio è impermeabile?

A: L’orologio ZODVBOZ Smart è resistente agli schizzi e al sudore, quindi va bene mentre fai sport. Ma non puoi nuotare con esso.

(Nota: non supporta la produzione di acqua calda, bagno caldo e vapore acqueo. Si prega di evitare di utilizzare e conservare il dispositivo in un luogo ad alta temperatura e umidità elevata.)

Sebbene il braccialetto possa monitorare la frequenza cardiaca, non può essere utilizzato per alcuno scopo medico, è solo per aiutare le persone a vivere una vita più sana. Tutti i risultati delle misurazioni sono solo di riferimento. Si basano su algoritmi e sensori seientifici. Quindi, per favore, non Confrontandoli con i dispositivi medici, apprezziamo la tua comprensione.