Per gli italiani, il cibo deve essere sano, gustoso, sostenibile e bello

Negli ultimi dodici mesi, gli italiani hanno dimostrato un crescente interesse per cibi a base vegetale, equilibrio nutrizionale, lievito madre, contaminazione di sapori classici con novità e cura estetica nei cibi. Questi temi emergono dalla ricerca “Taste Tomorrow”, condotta da Puratos Group, che analizza l’evoluzione delle scelte alimentari a livello globale, intervistando 20.000 consumatori in 50 paesi.

Il primo trend identificato riguarda i cibi plant-based, con il 62% degli italiani interessati a questi prodotti, più che in qualsiasi altro paese europeo, dove la media si attesta al 50%. Gli italiani scelgono i cibi vegetali per la loro salubrità e minor impatto ambientale. A seguire, si evidenzia la crescente importanza della nutrizione bilanciata, con il 76% degli italiani preferenti alimenti con un apporto nutrizionale equilibrato, rispetto al 60% europeo, mostrando un interesse per biscotti proteici, pane integrale e dolci dietetici.

Un trend consolidato è quello del lievito madre, considerato più salutare dall’84% degli italiani. Questo ingrediente non solo offre prodotti più gustosi, ma favorisce anche un’immagine artigianale. L’evoluzione dei gusti è evidente nella ricerca di nuove contaminazioni tra sapori classici e innovativi: l’79% degli italiani desidera elementi familiari nella novità. Anche le consistenze e le texture, come i dolci ibridi o gommosi, suscitano sempre maggiore attenzione.

Infine, si nota un incremento dell’interesse per i cibi fermentati, con il 55% degli italiani che li considera più salutari e il 58% che apprezza il loro miglioramento del gusto. Prodotti come yogurt greco e kombucha stanno guadagnando popolarità.

Un aspetto significativo è la dieta flexitariana, che combina alimenti vegetali con un consumo moderato di carne e pesce. Oggi, il 40% della popolazione mondiale adotta un’alimentazione maggiormente vegetale, mostrando un passaggio verso una maggiore consapevolezza rispetto al benessere animale e alla sostenibilità.

“Taste Tomorrow” si propone quindi come un’importante bussola nel settore alimentare, fornendo preziose informazioni che abilitano le aziende a rispondere in modo efficace alle esigenze e ai gusti in continua evoluzione, promuovendo pratiche sostenibili e l’innovazione.