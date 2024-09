Il 14 settembre 2024, Milano ha ospitato il “Csi Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia”, una celebrazione dedicata alle 630 società sportive affiliate al Centro sportivo italiano (Csi). L’evento ha avuto luogo in piazza Duomo, dove si è messo in risalto il servizio educativo volto alla crescita delle generazioni di atleti, enfatizzando i valori dello sport: educazione, crescita personale e socializzazione.

Tra gli ospiti presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e l’assessora allo Sport Martina Riva. Le famiglie hanno partecipato attivamente, con i più giovani che si sono cimentati in diverse attività ludiche, come calcetto e calciobalilla, mentre tradizioni come il tiro alla fune hanno visto due squadre contendersi la vittoria. Un momento particolare della giornata è stata la partita di calcio tra la Curia milanese e la Nazionale italiana sindaci, giocata sotto l’occhio attento dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha dato il calcio d’inizio.

Massimo Achini, presidente del Csi Milano, ha sottolineato l’importanza della giornata, definendola un’opportunità per riflettere sul lavoro delle società sportive che operano nei quartieri e negli oratori. Ha parlato di oltre 150 ore di sport, entusiasmo e la presenza di numerosi campioni. L’arcivescovo Delpini ha anche ufficializzato un editto dedicato allo sport e al Csi, evidenziando l’importanza di guardare sia al presente che al futuro.

Il prefetto Sgaraglia ha dichiarato che l’attività sportiva ha un ruolo cruciale nell’insegnare ai giovani non solo a gestire le proprie ansie, ma anche a scoprire le egne capacità, migliorando l’autostima e la relazione con gli altri. Ha sottolineato l’importanza dell’amicizia e dei valori etici, come comprensione e rispetto, che emergono dallo sport. Pertanto, eventi come questo sono fondamentali per stimolare i giovani a praticare sport sin da piccoli, portando con sé valori positivi anche da adulti.

Infine, il sindaco Sala ha evidenziato che, in tempi complessi, è essenziale avere alleati come il Csi, che non solo promuovono lo sport, ma anche l’educazione e l’integrazione, un obiettivo perseguito con impegno per ottant’anni. La giornata in piazza Duomo è stata, quindi, un’opportunità per celebrare il puffo delle comunità e il ruolo fondamentale delle società sportive nel tessuto sociale.