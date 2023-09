per fortuna il Golden Retriever interviene e la salva

Un Golden Retriever interviene per salvare una papera che crede sia in pericolo: il quattro zampe teme che l’uccello stia annegando e lo porta a riva.

Gli animali domestici riempiono di gioia, con le loro trovate bizzarre e idee insolite, le giornate di chi vive con loro. Lo sa bene una donna che vive insieme a un dolcissimo cane di razza Golden Retriever, che a ogni passeggiata al parco trova un modo per sorprenderla, facendole ritrovare il sorriso anche nei momenti più difficili e stancanti. Così è accaduto, ad esempio, qualche giorno fa quando il quattro zampe ha compiuto un gesto davvero eroico: aiutare una papera che credeva stesse affogando.

Crede stia affogando: Golden Retriever si tuffa nel lago e “salva” una papera portandola a riva

Il video dell’incredibile salvataggio è stato condiviso sul profilo TikTok della proprietaria del Golden Retriever e, in seguito, postato sul canale Instagram dedicato a questa bellissima razza canina, Golden Retriever Loyal, all’account social @golden retriever loyal.

Nella didascalia posta a corredo delle immagini condivise sui social, la proprietaria del cagnolino ha scherzosamente espresso a parole quello che sembrerebbe il pensiero del suo quattro zampe: «Ma mamma lo ho salvato mentre stava affogando, dimmi qualcosa». Il video mostra il momento in cui il cane, un esemplare di Golden Retriver dal manto dorato, sta nuotando verso la riva dopo essersi tuffato in un laghetto. Il cucciolo tiene in bocca una piccola papera.

Molto probabilmente il pennuto avrà immerso la testa sotto l’acqua per pescare; vedendo l’animale rimanere sotto la superficie del lago tanto a lungo, il dolce cane di razza Golden Retriever avrà ipotizzato che la papera stesse affogando. Il cucciolo è quindi intervenuto in suo aiuto: tuffandosi eroicamente in acqua, ha raggiunto la papera e l’ha afferrata da dietro per non farle male stringendola dal collo. Poi ha nuotato con uno sguardo pieno di orgoglio fino a riva dalla sua umana, attendendo il giusto riconoscimento per la sua azione eroica.

Alle richieste della sua umana, il premuroso cagnolino ha lasciato la papera sul bordo del laghetto. Dopo averla leccata come per tranquillizzarla (il pennuto appare infatti particolarmente provato da quanto accaduto), il quattro zampe è uscito contento dall’acqua. I Golden Retriever, come la maggior parte dei cani, sono abili nuotatori. Questa razza canina, in particolare, ha un’affinità naturale con l’acqua: dotati di un mantello impermeabile e di un’agile struttura corporea, i Golden Retriever sono molto bravi a nuotare. Il loro temperamento, universalmente riconosciuto come gentile, amichevole e sicuro di sé, rende questi cani particolarmente adatti per le famiglie, soprattutto per la loro pazienza e affettuosità nei confronti dei bambini e degli altri animali di casa. I Golden Retriever amano le attività acquatiche e adorano trascorrere le ore al mare, al lago o in piscina. L’eroico salvataggio di cui si è reso protagonista il cucciolo del video condiviso su Instagram sarà stato sicuramente un’esperienza piacevole e gratificante per lui, dal momento che gli ha concesso di fare ciò che la sua umana non gli permette mai: tuffarsi nel laghetto. Questa volta però è stato per una buona causa. (di Elisabetta Guglielmi)