“Per favore, trovatela!” la disperata richiesta di aiuto per salvarlo

Tramite social gira la richiesta di aiuto per poter salvare un povero cane maltrattato dalla sua proprietaria. Un video la incrimina!

Spesso i social sono luoghi virtuali in cui poter passare del piacevole tempo e dove trovare divertenti immagini e video i cui protagonisti sono i nostri amici animali. Altre volte, oltre allo svago, queste piattaforme possono essere utilizzate per far circolare dei messaggi importanti o persino delle richieste di aiuto per poter salvare gli stessi cani e gatti che amiamo osservare i situazioni buffe. Proprio da uno di questi siti è partita la denuncia verso una donna che maltratta il suo povero cane (con tanto di video che lo mostra) e l’utente che lo ha pubblicato sta cercando così di rintracciarla per fare qualcosa per il povero animale.

Messaggio di aiuto sui social per salvare un povero cane dalla sua padrona

Certi gesti lasciano davvero senza parole. Delle volte le persone decidono di comportarsi in modi così assurdi che se non li vedessimo con i nostri occhi stenteremo a crederci. Come in questo caso specifico, dove grazie ad un video girato da un passante si è potuto scoprire il terribile atteggiamento di una donna nei confronti del suo povero animale domestico. Chi ha immortalato le immagini ha voluto condividere sui social questo scempio insieme ad una richiesta d’aiuto per il povero cane, costretto a sottostare ai modi della sua padrona, che sembrerebbe tutto tranne che amorevole.

Una richiesta di aiuto per poter salvare un povero cane indifeso, un messaggio fatto girare sui social per rintracciare la donna che viene mostrata e far sì che possa essere incriminata per il suo comportamento inspiegabile e meschino. Insieme a questo, il video che mostra quello a cui si è trovato davanti l’uomo che ha deciso di non tacere difronte a tanta crudeltà. Il fatto di cui stiamo parlando è avvenuto in Colombia, in Valle del Cauca, e riguarda un povero cagnolino che è stato visto costretto a camminare e correre legato con una corda all’auto della sua padrona. Qualcosa di davvero terribile e pericoloso, un vero e proprio maltrattamento per il cucciolo che potrebbe ferirsi e farsi seriamente male.

Esta señora llevaba un perrito amarrado con el carro en movimiento. El ciudadano que grabó tuvo que cerrarla para salvar al perrito, pero lamentablemente se lo llevó😠. Por favor encontrar a esta señora, el perrito corre peligro @DevalPolicia @GobValle, vía Quebradaseca-Buga. RT! pic.twitter.com/87YuYueUkv — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 31, 2022

I motivi per cui la donna avrebbe deciso di legare il suo cane con una corda e lasciare che questo rincorresse la sua auto non è per niente chiaro, ma di certo nessuna scusa sarebbe assolutamente valida per un tale comportamento che mette a rischio la vita del povero animale. Ora si spera che il messaggio con la richiesta di aiuto per salvare il cane e il video in cui viene mostrato sia il gesto che la donna, possa essere davvero utile e che in qualche modo le autorità o le associazioni animaliste possano riuscire a fare qualcosa e portare il cucciolo altrove e donargli una vita migliore lontana dal pericolo. (G. M.)