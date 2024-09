Per farlo operare a spese altrui lo porta in canile fingendo che non sia il suo cane.

Una vicenda incredibile ha coinvolto una donna e il suo chihuahua, al centro di un’inchiesta su una truffa ai danni delle istituzioni pubbliche. La signora, trovandosi in difficoltà economiche, ha cercato di far operare il suo cane, che necessitava di un intervento costoso, simulando il ritrovamento dell’animale come un randagio per ottenere cure gratuite a spese del comune. Questo episodio mette in luce non solo la mancanza di trasparenza ma anche l’opportunità di riflessioni più ampie sul comportamento di alcuni individui che cercano di ingannare il sistema.

Il gesto della donna, sebbene possa sembrare mosso dall’amore per il proprio animale, è stato considerato da molti come deplorevole. La signora aveva pianificato un’operazione chirurgica dal costo di migliaia di euro, che avrebbe dovuto gravare sui contribuenti. Tale situazione ha destato l’attenzione dell’assessore al Benessere Animale, il quale, insospettito dalla razza del cane, ha avviato indagini. I chihuahua, infatti, non sono generalmente cani abbandonati, in quanto venduti a cifre elevate.

Con l’intervento della polizia municipale, si è presto scoperto che il cane non era affatto un randagio, ma apparteneva alla donna stessa, che lo aveva presentato come tale. Nonostante il chihuahua non avesse microchip, è emerso chiaramente che la sua “scoperta” in strada era una finzione. La donna, impossibilitata a pagare le cure per la frattura dell’arto dell’animale, aveva ideato un piano per adottarlo formalmente solo dopo averlo fatto operare con il supporto economico del comune.

L’inchiesta ha portato alla denuncia della donna per simulazione di reato, falso e truffa ai danni di un ente pubblico. Le accuse sono particolarmente gravi, considerando che la sua azione avrebbe sottratto risorse a molti randagi che realmente necessitano di attenzione veterinaria. In un contesto in cui le risorse per il benessere degli animali sono limitate, la donna ha cercato di sfruttare un servizio pubblico, mettendo a rischio la vita di altri animali abbandonati in difficoltà che, a differenza del suo chihuahua, non avrebbero ricevuto le necessarie cure. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per garantire che i servizi siano accessibili a chi ne ha realmente bisogno.