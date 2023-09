Per due anni, Isaacson ha seguito Elon Musk ovunque: ha partecipato alle sue riu…

Per due anni, Isaacson ha seguito Elon Musk ovunque: 🔹ha partecipato alle sue riunioni

🔹l’ha accompagnato nelle sue aziende

🔹ha passato ore a intervistare lui, la sua famiglia e gli amici, i colleghi e gli avversari. Il risultato è una storia intima e ricca di retroscena, un racconto straordinario di trionfi e turbolenze. Con al centro una domanda: i demoni che spingono Musk sono ciò che serve per guidare l’innovazione e il progresso? “Elon Musk” di Walter Isaacson è in libreria.