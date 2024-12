Per Cun e Cifas ‘lo scenario coinvolge anche la geopolitica’

Negli ultimi mesi, gli avvistamenti di bagliori luminosi e presunti droni nei cieli di vari paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, Giappone, India, Brasile, Germania e Gran Bretagna, sono aumentati significativamente. Le agenzie di intelligence e sicurezza nazionale di questi paesi si stanno attivando per analizzare la situazione. Anche il Parlamento Europeo è stato coinvolto, con un gruppo di ufologi che ha chiesto l’istituzione di procedure d’indagine comuni e l’inclusione del fenomeno UFO nella legislazione europea riguardante la sicurezza e la navigazione aerospaziale. Si propone anche di finanziare la ricerca e favorire lo scambio di informazioni a livello internazionale.

Le osservazioni sui fenomeni UFO hanno implicazioni geopolitiche, visto che si tratta di un fenomeno globale privo di confini, legami militari o economici, conflitti o credenze religiose. Questo è stato evidenziato da Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale, e Vladimiro Bibolotti, presidente del Council International Fed Advanced Studies. Le università stanno iniziando a interessarsi a questo tema, come dimostra il Galileo Project di Harvard, che coinvolge ricercatori di diverse istituzioni. In Francia, all’Università della Sorbona, esperti dell’intelligence hanno discusso su come informare il pubblico riguardo a un fenomeno tecnologico non controllabile. Anche la cybersicurezza è un aspetto rilevante del problema.

In Italia, dal 1978, il Governo ha stabilito procedure per le segnalazioni di Oggetti Volanti Non Identificati (Ovni), attraverso il Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica e un modello di segnalazione accessibile presso le caserme dei Carabinieri. Attualmente, si osserva un cambiamento di paradigma verso una maggiore accettazione del fenomeno UFO. È fondamentale porre domande e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a scenari simili a quelli già in atto nel mondo. I leader suggeriscono che se il fenomeno dovesse manifestarsi in Italia con la stessa intensità che si osserva negli Stati Uniti, sarebbe necessario affrontare seriamente la questione, aprendo la discussione e stimolando ulteriori ricerche e studi a livello istituzionale e accademico. Le prossime mosse saranno decisive per comprendere le potenziali implicazioni di tale fenomeno.