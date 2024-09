Per colpa sua nessuno ha energia elettrica

Un gatto siamese di nome Blue ha causato una notevole interruzione di corrente nel suo quartiere arrampicandosi su un alto palo della luce. L’incidente è stato riportato dall’utente di TikTok @hfrench, che ha condiviso il video dell’episodio, avvenuto otto giorni fa, con l’hashtag “if you knew my life, this scenario completely fits”. La sua reazione, un misto di esasperazione e risate, riflette il suo affetto per il gatto, che descrive come “naturalmente il mio gatto”.

Nel video, Blue si trova in cima al palo, visibilmente spaventato, mentre i Vigili del Fuoco cercano di portarlo in salvo. La madre di Blue ammette, con un certo senso di colpevolezza, che l’animale è effettivamente il suo. Per salvare il gatto, i soccorritori hanno dovuto utilizzare una fonte di energia alternativa, dato che l’assenza di corrente elettrica nel quartiere complicava le operazioni. Blue correva il rischio di essere in pericolo a causa della possibile ripresa improvvisa della corrente sul palo.

Dopo un’attesa carica di tensione, i soccorritori sono riusciti a recuperare Blue e riportarlo a casa. La donna ha accolto il suo gatto con affetto, cercando di rassicurarlo dopo l’esperienza stressante. Per distrarre Blue dall’accaduto, la madre ha deciso di dedicarsi a una delle attività preferite del suo gatto: truccarsi, applicando un po’ di blush rosa sulle guance, mentre Blue si rilassava sul divano, come se nulla fosse accaduto.

Nonostante il momento di paura, il video ha avuto un risvolto comico, mostrando la bellezza della relazione tra Blue e la sua padrona. La donna ha descritto il tutto con un tono leggero, sottolineando come situazioni del genere siano diventate parte della loro vita quotidiana. Alla fine, Blue è tornato a casa sano e salvo, pronto a riprendere le sue attività quotidiane in un ambiente familiare e accogliente.