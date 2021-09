Eleonora Romanelli, una studentessa di Bari

“Senza contatto umano, che incubo la Dad. Così dico agli altri di vaccinarsi come me”

Niente muso lungo. Eleonora Romanelli, 17 anni, non vede l’ora di tornare a scuola in presenza. Frequenterà il quinto superiore al liceo scientifico Salvemini di Bari, ma dal 20 settembre: la Puglia, tra le regioni in cui lo scorso anno gli studenti hanno perso più giorni di presenza, sarà l’ultima a ripartire per consentire a quanti più ragazzi possibile di vaccinarsi.

Eleonora, pronta?

“Sì, e contenta di tornare a scuola perché la Dad è stata traumatica.