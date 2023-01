Per capire se il cane sta davvero bene con te, osserva questi aspetti

Lo coccoli, lo nutri, lo porti a spasso, ma il tuo cane sta davvero bene con te? Ecco quali sono i segnali da osservare per capirlo.

Quando decidiamo di adottare un cane, ci domandiamo se siamo in grado di poterci prendere cura di lui, di renderlo felice. Spesso tale quesito ce lo poniamo anche nel corso della nostra convivenza con Fido.

Se vuoi sapere se il tuo cane sta bene con te, forse dovresti osservare alcuni suoi atteggiamenti in determinate situazioni. Scopriamo insieme a cosa fare attenzione.

Il cane sta bene con te? Osserva questi aspetti

“Il cane sta bene con me?”. E’ questa una delle domande più frequenti che si pone chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe.

Coccolare, nutrire, giocare e prendersi cura di una palla di pelo, non è però tutto ciò che basta per far sì che un cane possa stare bene insieme a noi.

Infatti, per comprendere se il nostro amico a quattro zampe sta bene con noi, dobbiamo tenere conto anche di altri aspetti, come i comportamenti di Fido quando esce o sta a casa con noi.

Cane sta bene con noi a casa?

La casa è considerata dal nostro amico a quattro zampe come un luogo sicuro, sereno, dove potersi muovere senza aver paura e soprattutto riposare tranquillo.

Quando il cane sta bene con noi, tende a cercarci quando vuole giocare, si avvicina a noi quando vuole attenzioni e quando è il momento di riposare si sente tranquillo di farlo anche lontano da noi.

Tuttavia, quando il nostro amico peloso si “spaventa” o si preoccupa per qualche nostra azione, se non si lascia accarezzare o si blocca quando lo tocchiamo, o ancora ci osserva da lontano per tenerci sotto controllo o non dorme tranquillo ma si sveglia ad ogni minimo rumore, allora possiamo dedurre che Fido non sta bene con noi.

In questo caso sarebbe opportuno valutare e cambiare i nostri comportamenti nei confronti del nostro amico a quattro zampe e a volte anche cambiare alcune abitudini.

Cane sta bene con noi quando usciamo?

Se il cane è sereno in casa assieme a noi, per comprendere se sta davvero bene con noi, dovremmo valutare anche il suo comportamento quando usciamo per una passeggiata.

Infatti, sebbene possa sembrarci che Fido stia bene con noi perché passeggia tranquillo, gioca nel parco con noi, ci sono fattori ambientali esterni che possono cambiare la situazione e farci capire se davvero vi è un legame tra noi e la nostra palla di pelo.

Se il nostro amico a quattro zampe durante la passeggiata non ci considera, non ci ascolta, tende a scappare se non lo teniamo al guinzaglio, molto probabilmente non sta bene con noi. Inoltre non ci considera un punto di riferimento o sicurezza, ciò che invece dovremmo essere per i nostri cani.

Sebbene possa essere normale che la nostra palla di pelo possa distrarsi durante una passeggiata, se ciò accade sempre, molto probabilmente non vi è un rapporto di piena fiducia tra il cane e noi e spesso siamo noi a sbagliare, come per esempio non essere capaci di tutelare la nostra palla di pelo in alcune situazioni.

In questo caso potrebbe essere utile chiedere consiglio ad un professionista, e soprattutto cambiare il nostro comportamento in determinate situazioni come l’incontro con altri cani, o altre situazioni che possono spaventare la nostra palla di pelo durante le passeggiate.