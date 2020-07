Nord e sud

Il numero dei nuovi nati in Italia continua a scendere, nonostante il contributo delle donne immigrate. L’età delle madri, invece, continua a salire così come salgono il numero delle donne che ricorrono alla fecondazione assistita e ad altre più o meno sofisticate tecniche di supporto. Aumentano anche i parti a casa. La mortalità perinatale (quella delle madri e dei neonati) è scesa in modo rassicurante, tanto che i numeri registrati oggi dall’Istat sono confortanti, soprattutto a Trento e Bolzano, dove un’ottimale finanziamento del settore materno infantile ha ridotto la mortalità perinatale di madre o bambino ad evento raro.

La differenza tra Bolzano, Trento e Palermo o Cosenza resta però significativa: chi nasce in Sicilia e Calabria rischia di più. Sono in aumento le donne che decidono di partorire in casa. La Società Italiana di Neonatologia afferma che ciò mette a rischio la salute del bambino e della mamma. Si tratta di meno di mille bambini, numero inferiore a quello reale ed ancora approssimativo, ma oscillante intorno allo 0,1% delle nascite. La maggior parte delle donne sane ha un parto fisiologico e una gravidanza a termine senza problemi, pertanto la gran parte delle nascite potrebbe realizzarsi senza la necessità di interventi medici né di ricovero ospedaliero. L’eccesso di medicalizzazione allontana le donne dalle Asl. Probabile che ci siano da rivedere procedure e accoglienza: un sorriso in più e meno stress del personale aiuterebbero. Tra le ragioni che spingono a scegliere di partorire in casa, c’è il fatto che l’ambiente domestico è sentito dalla donna come più intimo e confortevole, rispetto a quello ospedaliero, trattandosi di un evento naturale come la nascita. Una “intimità” che in ospedale non è considerata, nonostante gli sforzi fatti da alcuni.

La storia

Nel 1939, il giorno dopo il diploma, 22 giovanissime ostetriche dell’Università di Bologna vengono inviate in Sardegna. Lì, come in diverse regioni dell’Italia continentale, la mortalità infantile è troppo alta e muoiono di parto molte donne. Una di quelle ostetriche neo diplomate si ritrova, per ordine del Duce, su un traghetto e poi a Nuoro e da lì a Foghesu (Perdasdefogu), sotto il Gennargentu. Qui viene coinvolta in una comunità povera sì, ma ricca di umanità, e diventa punto di riferimento di ogni medico condotto di zona. Con l’esperienza diventa una ostetrica navigata, che mette al mondo 1.846 bambini. La mortalità infantile e materna crollano. Il libro di Giacomo Mameli racconta questa storia (Hotel Nord America, Ed. Il Maestrale, 2020), narrando ciò che accadeva ben prima che esistesse nemmeno l’idea di un Servizio Sanitario Nazionale cui affidare la tutela materno infantile. Anni duri, in cui le donne facevano dieci o più figli e s’accontentavano di vederne sopravvivere meno della metà. Leggere quella storia serve ad elogiare chi ha concepito un Servizio Sanitario pubblico, gratuito e universale, ma soprattutto a capire che quanto meglio si finanziano ed organizzano igiene pubblica e sanità quanto più si scongiurano malattie e morti evitabili. Nel 1939 nascevano tanti bambini, morivano tante madri e non esisteva altro che un’ostetrica capace di far bollire l’acqua, sterilizzare gli strumenti, garantire igiene e profilassi ambientale. Funzionava allora e funziona anche oggi, dove esistono condizioni ottimali, un sistema rapido di trasporto neonatale in ambulanza per i casi a rischio e la umanizzazione dei centri nascita s’è messa in grado di garantire intimità e rispetto indispensabili a chi fa un figlio, evento spesso unico nella vita dei neo genitori, visto che chi decide di arrivarci ha, spesso compiuto 40 anni, età in cui le donne erano considerate non più fertili sino a meno di cinquant’anni fa. Viviamo oggi in una società in cui il lavoro è garantito a chi lo ha già, gli anziani sono ai vertici ed i giovani sono eterni precari. Affrontare il calo di nascite e la medicalizzazione inutile (troppe ecografie in privato, inutilmente invasive, troppi ginecologi interventisti, troppi cesarei) è solo uno dei problemi, nemmeno il più difficile da risolvere. La storia del 1939, cosi ben raccontata da Giacomo Mameli, va letta e riletta, perché illuminante su quanta strada siamo stati in grado di fare da allora e quanto potrebbe essere facile tornare indietro se un sanità pubblica, equa, gratuita ed universale, diventasse sempre più oggetto di mercato.



