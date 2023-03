Per 8 marzo mimose allo Spallanzani, Vaia: "Colleghe eccellenze nell’eccellenza"

L’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma si tinge di giallo per la Festa della donna: le mimose, oggi 8 marzo, addobbano la fontana all’ingresso dell’istituto. Il direttore generale, Francesco Vaia, ha voluto omaggiare tutte le donne in servizio nell’Istituto con una lettera: “Care colleghe, in tutto questo tempo le professioniste dello Spallanzani sono state unanimemente riconosciute come eccellenze nell’eccellenza. Un punto fermo dal quale continuare il nostro cammino per una sanità sempre più efficace ed efficiente. Una sanità per la persona. Auguri a tutte voi, auguri alle nostre donne”.