Per 165 milioni di anni nessuno ha saputo della sua esistenza: scoperta shock in Sardegna! È un dinosauro

Per 165 milioni di anni, la Sardegna ha nascosto l’impronta di un dinosauro, scoperta casualmente durante le riprese di un documentario. Gli studi condotti da tre ricercatori nel territorio di Baunei hanno portato alla luce le impronte fossilizzate di un dinosauro teropode, il che rappresenta la prima prova concreta della sua presenza nell’isola durante il Giurassico medio. Questo ritrovamento ha scatenato interrogativi sulla storia geologica e sull’ecosistema sardo di quel periodo, rivelando che l’isola non era affatto un’area isolata come si pensava, ma parte di un arcipelago con una biodiversità e migrazioni così come attesta il fossile soprannominato “Bibi”.

Bibi è associato a un dinosauro bipede di dimensioni contenute, che potrebbe misurare tra 1,2 e 1,6 metri. Non era un predatore massiccio, ma un esemplare agile, probabilmente onnivoro o erbivoro. L’assenza di precedenti tracce di dinosauri sull’isola aveva contribuito a considerare la Sardegna come un frammento geologico isolato nel Mesozoico, ma le impronte di Bibi smentiscono questa teoria. La scoperta richiede una revisione delle mappe paleogeografiche del Mediterraneo, spingendo gli scienziati a rivalutare l’evoluzione faunistica della Sardegna. La zona di Baunei, con le sue pareti calcaree, si presenta ora come un archivio naturale potenzialmente ricco di segreti che potrebbero essere nascosti sotto la vegetazione. La paleontologia, pertanto, necessita di investimenti in nuove tecnologie di ricerca, poiché anche una singola impronta potrebbe rivisitare milioni di anni di storia.