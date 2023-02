Peppino di Capri, slitta l’ospitata a Sanremo: cos’è successo

Salta l’esibizione di Peppino di Capri alla terza puntata del Festival di Sanremo 2023: i motivi dell’assenza non annunciata

Peppino di Capri non ci sarà questa sera al Festival di Sanremo 2023. Annunciato da giorni, la partecipazione in programma è giusto rimandata. L’annuncio lascia un pizzico di amarezza ai telespettatori, che contavano di vederlo esibirsi. A ogni modo, si tratterà di attendere appena un altro giorno. In occasione della semifinale di domani, venerdì 10 febbraio 2023, il mito della musica italiana metterà piede sul palco.

Peppino di Capri salta la presenza alla terza serata del Festival di Sanremo 2023: il motivo

Il forfait forzato di Peppino di Capri è dipeso da problemi di salute. Nulla di grave: le temperature rigide e il forte vento hanno provocato delle conseguenze sulla voce dell’artista. Che per esibirsi nella maniera migliore ha preferito comunicare ad Amadeus e agli altri responsabili del Festival di Sanremo 2023 di volersi prendere 24 ore di pausa. Non ci sono dubbi sul fatto che ne varrà la pena.

La storia di Peppino di Capri alla kermesse canora è lunga e piena di tante tappe memorabili. Al momento, conta 15 partecipazioni, con due trionfi, ottenuti in quattro anni. Il primo exploit è giunto nel 1973 con Un grande amore e niente più. Dopodiché, nel 1976, ha iscritto nuovamente il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione con Non lo faccio più.

L’apparizione permetterà al pubblico di rendere il giusto tributo a Peppino di Capri, ripercorrendone i brani principali. Oltre a quelli sopra menzionati, dovrebbe interpretare ulteriori successi memorabili.

Tra il passato e il futuro, l’edizione 2023 del Festival, la settantatreesima, ha offerto la ribalta alle nuove leve, senza dimenticare coloro che hanno portato la musica nazionalpopolare in alto nei decenni.

Martedì si sono esibiti i Pooh, con il toccante ricordo del compianto Stefano D’Orazio, ieri sono, invece, andati in scena Gianni Morandi, Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri. Quest’ultimo torna pure stasera con Rocio Munoz Moralez per presentare Gli italiani hanno sempre ragione.