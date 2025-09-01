Peppino di Capri: il viaggio musicale di un’icona italiana

Stasera alle 21:30 su Rai 1 verrà trasmesso il film evento “Champagne – Peppino di Capri”, un biopic che celebra uno dei più amati artisti della musica italiana. La regia è di Cinzia TH Torrini e il film racconta non solo la carriera del leggendario cantante, ma anche i momenti più intimi della sua vita.

La storia inizia con l’infanzia di Giuseppe Faiella, conosciuto poi come Peppino di Capri, che già a quattro anni affascinava i soldati americani con la sua voce. La sua carriera esplode con la vittoria al programma “Primo Applauso”, che gli apre le porte di un mondo straordinario. Negli anni Cinquanta assume il nome con cui diventerà famoso, conquistando il pubblico con un repertorio che mescola sonorità italiane e influenze americane.

Il film attraversa le fasi più significative della sua vita. Negli anni Sessanta, Peppino diventa un idolo romantico e incontra Roberta, che diventa sia musa che compagna in una storia d’amore intensa. Sebbene gli anni di successo siano caratterizzati da viaggi e celebrità, inizia a percepire le prime difficoltà, poiché il panorama musicale cambia e i cantautori emergono.

Oltre a celebrare il mito, la sceneggiatura esplora le crisi e le vulnerabilità di Peppino, supportato dall’amico Bebè e successivamente da Giuliana, biologa che lo aiuta a ritrovare serenità. Con il suo nuovo partner, il musicista si reinventa, fondando una casa discografica e ottenendo il successo con il brano “Un grande amore e niente più”, trionfando a Sanremo.

Il film riflette anche la trasformazione dell’Italia, dalla guerra al boom economico, con la musica di Peppino che diventa la colonna sonora di un Paese in cambiamento.

Il cast, con Francesco Del Gaudio nel ruolo principale, offre interpretazioni toccanti, restituendo la complessità dell’artista e della sua vita. “Champagne – Peppino di Capri” si propone come un viaggio emozionante nella memoria collettiva della musica italiana.