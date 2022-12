Peppa Pig, un nuovo videogioco nel 2023

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo, il nuovo videogioco di Peppa Pig che sarà disponibile dal 17 marzo su Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. In questa nuova avventura interattiva, i fan potranno fare il giro del mondo in compagnia di Peppa Pig e coinvolgere ancora di più i propri familiari nella storia. Beth Goss, CEO di Outright Games ha dichiarato: “Siamo davvero felici che Peppa sia tornata con Outright Games per il suo nuovo videogioco, Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo. Ci stiamo impegnando moltissimo per sviluppare un nuovo gioco basato sull’incredibile successo del precedente La Mia Amica Peppa Pig, rendendo questo titolo ancora più grande e avvincente grazie a molti più luoghi, personaggi e divertimento! Non vediamo l’ora di condividerlo con tutti i fan dal prossimo marzo.” Eugene Evans, vicepresidente senior Business Development and Digital Licensing di Hasbro, ha aggiunto: “Dopo circa vent’anni, è incredibile vedere come l’apprezzamento globale per il marchio di PEPPA PIG continui a crescere nei diversi media, come la serie di animazione e i nuovi giochi digitali. Siamo davvero felici di collaborare con i nostri amici di Outright Games per la prossima avventura di Peppa.”