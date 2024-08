Peperoni ripieni di riso e tonno, un piatto unico estivo

Gustosi e semplici da preparare i peperoni ripieni di riso e tonno al forno sono perfetti per le gite fuori porta o le cene in famiglia.

Primo piatto o piatto unico? Difficile a dirsi. I peperoni ripieni di riso e tonno vanno bene per tutte le occasioni, comprese le gite fuori porta. Questi gusci infatti racchiudono un pasto completo, perfetto da gustare in estate perché sono ottimi anche freddi. In questa ricetta dei peperoni ripieni di riso abbiamo racchiuso tutti i sapori del Mediterraneo e ve ne accorgerete al primo assaggio.

Capperi, olive, ma anche prezzemolo e pomodorini arricchiscono e completano il sapore del riso e del tonno in modo semplice ma efficace. Non occorre essere abili chef per preparare questo piatto ma grazie ai nostri consigli riuscirete a ottenere al primo colpo qualcosa di straordinario. Pronti a mettervi all’opera?

Come preparare la ricetta dei peperoni ripieni di riso e tonno

Per prima cosa mettete a cuocere il riso in abbondante acqua salata per 2 minuti in meno rispetto a quanto riportato sulla confezione. Dovrà infatti essere al dente visto che poi cuocerà ancora in forno. Per quanto riguarda la varietà va bene quello che avete in casa: carnaroli, parboiled o basmati. Mentre il riso cuoce lavate bene i peperoni e divideteli a metà. Per un effetto più scenico tagliate a metà lasciandolo attaccato anche il picciolo. Rimuovete i semi e i filamenti bianchi quindi condite la parte interna con poco olio (distribuitelo con le mani o con un pennello) e un pizzico di sale. In una ciotola riunite il riso cotto, il tonno, le olive e i capperi tritati al coltello, i pomodorini tagliati in quattro e il grana. Profumate con del prezzemolo (ma vanno bene anche basilico e origano) e utilizzate il composto per farcire i peperoni. Posizionateli in una pirofila unta con poco olio e cuocete a 200°C per 35-40 minuti.

I peperoni ripieni sono buoni sia una volta intiepiditi che a temperatura ambiente. Potete quindi prepararli in anticipo e portarli in tavola senza riscaldarli: sono perfetti per l’estate proprio come i più semplici peperoni ripieni di tonno.

Vi lasciamo anche un video: come potete notare il ripieno si può arricchire a piacere aggiungendo ad esempio dei dadini di formaggio filante. Saranno ancora più buoni, soprattutto se serviti tiepidi.

Conservazione

I peperoni ripieni si mantengono in frigorifero fino a 3 giorni, chiusi in un contenitore ermetico. È anche possibile congelarli, già porzionati, fino a 4-5 mesi. Scongelateli passando dal frigorifero.