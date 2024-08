Peperoni ripieni alla siciliana, la ricetta originale

I peperoni ripieni preparati con la ricetta siciliana sono un prodotto tipico di questa bellissima isola davvero semplice da preparare.

La verdura ripiena è un must soprattutto dell’estate forse perché in linea di principio è ottima da gustare anche a temperatura ambiente. Prendete per esempio i peperoni ripieni alla siciliana: bastano pochi ingredienti per realizzare questa ricetta vegetariana tradizionale il cui ripieno è composto da pane grattugiato e formaggi oltre che essere insaporito da una dose abbondante di prezzemolo.

Questa variante dei classici peperoni quindi non prevede carne. Alcuni però amano rendere il ripieno più saporito aggiungendo per esempio delle acciughe o dei capperi. Su questo aspetto potete decidere tranquillamente voi, i peperoni ripieni saranno sempre e comunque ottimi.

peperoni ripieni alla siciliana

Come preparare la ricetta dei peperoni ripieni siciliani

Per prima cosa sbollentate i pomodori in acqua dopo aver inciso la base con un taglio a X. Basteranno un paio di minuti dopo i quali andrete a scolarli e privarli della pelle. Tagliate la polpa a dadini e tenetela da parte. In alternativa potete utilizzare 400 g di pelati. Lavate bene i peperoni, privateli della calotta e poi pulite l’interno rimuovendo semi e filamenti bianchi. Adagiateli in una pirofila leggermente oliata. Preparate la farcia amalgamando in una ciotola il pane grattugiato, i due formaggi grattugiati, il prezzemolo tritato al coltello, il caciocavallo a dadini e infine una presa di sale e una di pepe. Unite poi i pomodori a dadini e tanto olio quanto ne occorre a inumidire il composto. Farcite i peperoni e cuocete a 200°C per 30 minuti. A voi la scelta se servirli caldi oppure a temperatura ambiente.

Alcune varianti dei peperoni ripieni siciliani prevedono l’aggiunta nel ripieno di pinoli (20 g) e uvetta (100 g). In questo caso il sapore virerà più sul dolce nonostante la presenza dei formaggi. Sud Italia e peperoni ripieni vanno a braccetto. Vi consigliamo di provare anche la versione calabrese ossia i pipi chini e quella napoletana, i peperoni imbottiti.

Conservazione

I peperoni ripieni si mantengono in frigorifero per 2-3 giorni. Potete gustarli riscaldati oppure a temperatura ambiente.