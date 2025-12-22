15.4 C
Peperoni in bagna cauda piemontesi

Da stranotizie
Natale si avvicina e sulle tavole degli italiani tornano i piatti della tradizione. In Piemonte, si preparano i peperoni in bagna cauda. I peperoni in bagna cauda hanno origine in Piemonte, dove la bagna cauda — una salsa calda a base di acciughe, aglio e olio — è parte della tradizione contadina invernale.

Si mangiano come antipasto o contorno durante pranzi e cene conviviali, spesso accompagnati da altre verdure crude o cotte. Per preparare questo classico della cucina piemontese serviranno 1 peperone grande rosso, 1 peperone grande giallo, olio di oliva, 12 filetti di acciugha dissalati e salsa bagna cauda.

Innanzitutto bisogna accendere il forno a 190 gradi. Si passa poi ai peperoni: bisogna lavarli e asciugarli, poi sistemarli su una teglia da forno ed ungerli con olio di oliva. Bisogna poi cuocerli in forno per circa mezz’ora. Si passa all’estrazione dei peperoni dal forno, che devono essere poi chiusi in un sacchetto di plastica alimentare fino a quando si saranno raffreddati. Poi si dovranno spellare i peperoni, dividerli in diverse parti a seconda della grandezza e sistemarli su un piatto da portata. Bisognerà poi disporre su ogni pezzo di peperone un cucchiaio di salsa bagna cauda, un filetto di acciuga e un cappero aperto e un pizzico di prezzemolo tritato.

