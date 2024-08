Peperoni gratinati in friggitrice ad aria: perfetti per l’estate

In poche mosse è possibile preparare degli ottimi peperoni gratinati in friggitrice ad aria, senza accendere il forno!

Ancora una volta la nostra amata friggitrice ad aria ci toglie dall’imbarazzo di preparare una ricetta “assassina”. Stiamo parlando dei peperoni gratinati, un must dell’estate che però scoraggiano un po’ nella realizzazione per via dell’utilizzo del forno. Ecco dunque come preparare i peperoni gratinati in friggitrice ad aria, un contorno leggero ma allo stesso tempo saporito, croccante ma scioglievole.

Insomma, questa ricetta ha tutte le carte in regola per diventare uno dei vostri cavalli di battaglia. Se a questo aggiungete che bastano una manciata di ingredienti per realizzarla allora non avete più scuse. Noi suddividiamo la preparazione in due: prima arrostiamo i peperoni e poi li gratiniamo dopo averli spellati.

Peperoni gratinati in friggitrice ad aria

Come preparare la ricetta dei peperoni gratinati in friggitrice ad aria

Per prima cosa lavate accuratamente i peperoni. Asciugateli poi con della carta da cucina e metteteli nel cestello della friggitrice ad aria, interi. Cuoceteli per 20 minuti a 180°C e, una volta pronti, trasferiteli nei sacchetti gelo mentre sono ancora caldi. Raffreddandosi in questo modo sarà più semplice pulirli. Dovrete infatti togliere la pelle, il picciolo, i semi e i filamenti bianchi interni. Tagliate i peperoni puliti a strisce e metteteli in una ciotola insieme agli altri ingredienti: pangrattato, prezzemolo tritato con l’aglio, sale e pepe. Unite l’olio e mescolate bene in modo da distribuire tutti gli aromi. Rimettete nel cestello della friggitrice e gratinate a 200°C per 5 minuti. Serviteli caldi o a temperatura ambiente.

Date un’occhiata ai nostri consigli per ottenere dei perfetti peperoni arrostiti in friggitrice ad aria: questo elettrodomestico è davvero perfetto per ottenere la giusta cottura senza fatica.

Conservazione

I peperoni gratinati in friggitrice ad aria andrebbero gustati al momento per apprezzare il contrasto tra la morbidezza della verdura e la copertura croccante di pane.