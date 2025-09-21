Peperoncino Festival in Calabria: Inclusività e Sostenibilità

Il Peperoncino Festival ha rappresentato una significativa celebrazione del gusto e della cultura, con un focus particolare sull’inclusività e il turismo accessibile. Quest’edizione ha posto al centro i temi dell’accessibilità e della sostenibilità, un’iniziativa sostenuta dalla rete degli operatori turistici del progetto “Riviera dei Cedri – La Porta della Calabria”.

Per cinque giorni, il festival ha presentato un programma variegato, affrontando questioni fondamentali per il futuro del turismo, come il turismo accessibile, sostenibile e sportivo, le opportunità di sviluppo economico per i piccoli borghi dell’entroterra, e masterclass di cucina con degustazioni di prodotti locali, come il cedro e il peperoncino.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Antonio Mirijello, Presidente del Consiglio Regionale dell’Ente Nazionale Sordi della Calabria, che ha introdotto, per la prima volta, la traduzione in Lingua dei Segni Italiana per alcuni interventi, permettendo a un gruppo di 50 soci ENS di partecipare attivamente al festival.

L’esperienza per il gruppo ENS è stata progettata su misura, valorizzando il festival e le bellezze della Riviera dei Cedri, con visite ai borghi di Scalea e Orsomarso e un’escursione nella Riserva di Valle Argentino, condotta da professionisti esperti in accompagnamento inclusivo.

Il soggiorno è stato organizzato presso il Santa Caterina Village di Scalea, struttura con il marchio Village4All, che offre un’accoglienza inclusiva. Inoltre, è stata annunciata una lettera d’intenti tra Arca ed ENS per organizzare attività formative per gli operatori locali, mirate a sviluppare un modello di accoglienza sempre più accessibile.

Questo percorso, supportato da una rete di 11 imprese e 17 stakeholder, punta a creare un’offerta integrata che esalta ogni aspetto della Calabria, dalle coste ai borghi, dalla natura alla cultura.