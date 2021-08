Peperita è tornata a Bake Off Italia e questa volta (si spera) senza infortuni. Come una Eureka qualsiasi di RuPaul’s Drag Race, Peperita nel corso della scorsa edizione di Bake Off Italia si è infortunata cadendo, venendo così di fatto squalificata di default nel corso della prima puntata.

Ad un anno di distanza gli autori l’hanno richiamata per partecipare a quella gara di dolci a cui lei – per i motivi sopra elencati – non ha potuto fare.

“Giacomo, in arte Peperita (38 – Milano), torna a Bake Off dopo l’incidente avvenuto sotto il tendone lo scorso anno, che gli ha impedito di partecipare alla gara. Pugliese di nascita, vive a Milano dove è un impiegato di giorno e una drag queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Partecipa per diventare la prima drag queen pasticciera d’Italia e portare tutto il suo colore sotto il tendone”.

Peperita, al secolo Giacomo Liuzzi, durante il giorno è un impiegato per una multinazionale (“gestisco dei meccanici”), mentre di notte si trasforma in un’eccentrica drag queen (“Peperita, per gli amici la Pepe”). Una passione che nel corso degli anni si è trasformata in un secondo lavoro ricco di soddisfazioni personali: nel 2009 è stata eletta Miss Regina d’Inverno, mentre nel 2017 ha vinto Miss Drag Queen Lombardia, conquistando successivamente il secondo posto alla finale nazionale.

Peperita è così la prima drag queen a partecipare a Bake Off Italia e la seconda a prendere parte ad un talent show italiano. La prima è stata la sua collega Tekemaya a The Voice Of Italy nel 2018, dove si è classificata seconda.

«Arrivo a Bake Off Italia per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quanto è bella la bandiera rainbow. Io sono una bandiera in carne ed ossa».

La prima puntata sarà trasmessa il prossimo 3 settembre su Real Time.