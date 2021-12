Peperita ha conquistato la finale di Bake Off Italia! Ma se nel 2018 la drag queen Tekemaya è arrivata seconda a The Voice Of Italy, Peperita purtroppo ha sfiorato il podio per un soffio e si è classificata quarta. #LeDragQueenConquisterannoIlMondo.

“Un applauso alla nostra Peperita, che, lasciatelo dire: hai fatto un percorso eccezionale sotto questo tendone!” – ha dichiarato Benedetta Parodi, che ha poi aggiunto – “L’anno scorso sei arriva, sei caduta, hai dovuto rinunciare, ma non ti sei lasciata abbattere e sei tornata qua, regalandoci tanta simpatia, tanto affetto e tanto colore. E ricordandoci che ognuna è più autentica quanto più assomiglia a quello che ha sognato di essere”.

Lola accede alla Finalissima! 💪 Complimenti anche a Peperita per il suo fantastico percorso a #BakeOffItalia. In bocca al lupo per tutto! 💖 #RealTime #canale31 pic.twitter.com/ojxN7Tw3Ua — Real Time (@realtimetvit) December 17, 2021

Peperita: “A Bake Off per portare la bandiera rainbow”

“Arrivo a Bake Off Italia per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quanto è bella la bandiera rainbow. Io sono una bandiera in carne ed ossa“, ha dichiarato l’anno scorso, quando è entrata nel cast della scorsa edizione ma è stata costretta a ritirarsi ancor prima del debutto a causa di un infortunio.

Peperita, al secolo Giacomo Liuzzi, durante il giorno è un impiegato per una multinazionale (“gestisco dei meccanici”), mentre di notte si trasforma in un’eccentrica drag queen (“Peperita, per gli amici la Pepe”). Una passione che nel corso degli anni si è trasformata in un secondo lavoro ricco di soddisfazioni personali. Nel 2009 è stata eletta Miss Regina d’Inverno, mentre nel 2017 ha vinto Miss Drag Queen Lombardia, conquistando successivamente il secondo posto alla finale nazionale.

A vincere la nona edizione di Bake Off Italia – Dolci In Forno è stata Daniela da Foggia, seguita da Lola da Roma e da Roberto da Palermo. Quarta, come già scritto, la Pepe.