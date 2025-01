Pepe Guardiola, la separazione da Cristina Serra dopo 30 anni di matrimonio

Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra hanno annunciato la loro separazione dopo 30 anni di matrimonio. La notizia è stata divulgata dai media spagnoli, in particolare da El Periodico, che ha rivelato che la separazione sarebbe avvenuta nel dicembre del 2024 e che da quel momento vivono in case separate.

Guardiola e Cristina si sono conosciuti nel 1994 e si sono sposati nel 2014. Durante la loro relazione, hanno avuto tre figli: Maria, un’influencer di 24 anni, Marius, di 22 anni e attualmente amministratore delegato a Dubai, e Valentina, una studentessa minorenne. Negli ultimi anni, Guardiola e Cristina hanno scelto di vivere in luoghi diversi a causa delle esigenze professionali. Cristina trascorreva del tempo tra Barcellona e Londra, mentre Pep era basato a Manchester.

Le ragioni della separazione non sono state rese note, ma fonti vicine alla coppia affermano che i rapporti tra Guardiola e Cristina sono rimasti buoni e cordiali, nonostante la decisione di intraprendere strade differenti. La storia d’amore tra i due, che ha avuto inizio quasi tre decenni fa, è stata caratterizzata da un grande sostegno reciproco, soprattutto da parte di Cristina nella carriera di Guardiola, che ha raggiunto vette straordinarie come allenatore del Manchester City.

In sintesi, mentre la coppia ha deciso di separarsi, sembra che ci sia ancora un forte rispetto tra di loro, il che potrebbe risultare utile per la co-genitorialità dei loro figli. I dettagli sulla separazione rimangono scarsi, ma la notizia ha suscitato un certo interesse mediale, considerando la riconosciuta figura di Guardiola nel mondo del calcio. La loro lunga storia insieme è giunta a una conclusione, ma resta da vedere come questa nuova fase della loro vita influenzerà la loro famiglia e la carriera di Guardiola.