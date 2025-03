Peparini-Muller: Un Annuncio Emozionante a Verissimo con Toffanin in Estasi

Ospiti del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso dettagli sulla loro vita da neo genitori e hanno sorpreso tutti con un grande annuncio: si sposeranno a settembre 2026. Durante l’intervista, la coppia ha raccontato come l’arrivo delle gemelline Ginevra e Penelope non abbia stravolto le loro vite, anzi, hanno trovato un equilibrio familiare. Hanno descritto il primo anno da genitori come bello e gioioso, affermando di essere completamente innamorati delle loro figlie.

Veronica ha dichiarato di sentirsi fortunata ad avere quattro figli, sottolineando che Ginevra e Penelope hanno portato tanta gioia in famiglia e che i genitori sono entusiasti dell’arrivo delle piccole. La coppia ha anche menzionato il supporto di Olivia, la loro figlia maggiore, e di Daniele, che vive la sua adolescenza in modo diverso ma che contribuisce al dinamismo della famiglia. Entrambi si sono detti colpiti dalla rapidità con cui passa il tempo, esprimendo il desiderio di godersi ogni momento, anche quelli più difficili, come le notti sveglie.

Alla fine dell’intervista, è stato rivelato che Veronica sta già pensando al vestito da sposa e ha partecipato a sfilate per ispirazione. Toffanin ha accennato al fatto che le telecamere di Verissimo seguiranno anche il momento delle nozze, creando così grande attesa tra i fan della coppia.