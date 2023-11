Peparini incinta di Andreas Muller? “Sono due gemelli”

Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria, lui era un ballerino e lei una maestra, ma i ruoli diversi non li hanno tenuti distanti. Cinque anni fa nel talent mariano è sbocciato l’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller. I due torneranno in tv domenica a a Verissimo e secondo gli ultimi rumor potrebbero annunciare di aspettare uno (o due) bambini.

Le colleghe di Isa e Chia hanno ricevuto una segnalazione particolare: “Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo“.

E poco fa Deianira Marzano ha scritto: “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli“. Che dire… auguri e figli ballerini!

in che senso Veronica peparini potrebbe essere incinta? andreas diventa papà? pic.twitter.com/qeCt8nK0mH — giogio🤍; seyfer era (@iamgiorgiab_) November 3, 2023

